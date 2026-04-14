Ливърпул се сгромоляса и на "Анфийлд" (ВИДЕО)

Ливърпул не успя да пречупи Пари Сен Жермен и отпадна от Шампионската лига след нова загуба с 0:2, този път на "Анфийлд".

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле бе героят за своите в четвъртфиналния реванш, след като отбеляза и двете попадения през второто полувреме.

Сезон без трофей за Ливърпул и рекорд за ПСЖ

Двубоят започна с интензивни атаки и от двата отбора. В 9' за ПСЖ дойде първото сериозно положение. Уорън Заир-Емери бе изведен сам срещу вратаря на Ливърпул - Гиорги Мамардашвили, който излезе разчетено. Веднага след това топката попадна в Усман Дембеле, но неговият прехвърлящ удар бе слаб и Мамардашвили успя да спаси.

ПСЖ продължи да натиска и в 16' след бързо изпълнен тъч, който изненада защитата на Ливърпул, Усман Дембеле се оказа в добра стрелкова позиция. Той обаче не успя да уцели вратата, което остави мача все още без гол.

Снимка: Reuters

В 28' дойде първата неприятност за Ливърпул. Юго Екитике получи контузия при опит да достигне подаване от Доминик Собослай. Екитике бе изнесен на носилка и заменен от Мохамед Салах. 3 минути по-късно дойде и най-опасното положение в мача.

Току-що влезлият Салах изпълни отлично центриране в наказателното поле на ПСЖ, което доведе до суматоха. Върджил ван Дайк бе на път да вкара топката в мрежата, но Маркиньос извърши решаваща намеса и изчисти с шпагат.

Снимка: Reuters

В 38' минута ПСЖ също беше принуден да направи смяна. Нуно Мендеш, който играеше стабилно в защита, получи контузия и не можа да продължи мача. На негово място влезе Люка Ернандес, който трябваше да замести португалския защитник.

През второто полувреме Ливърпул най-после показа защо не трябва да бъде отписван на "Анфийлд". Мърсисайдци затегнаха обръча пред наказателното поле на ПСЖ и се опитваха всячески да намерят път към вратата на Сафонов.

Снимка: Reuters

В 65' реферът отсъди дузпа за домакините, след спорно нарушение на Уилям Пачо срещу Алексис Мак Алистър. След преглед с VAR обаче 11-метровия наказателен удар бе отменен.

5 минути по-късно Усман Дембеле заля мърсисайдци с леден душ. С първата атака през второто полувреме ПСЖ сложи точка на спора. С прецизен удар извън наказателното поле носителят на "Златната топка" уби мечтите на Ливърпул. След това темпото рязко спадна.

Снимка: Reuters

В добавеното време на срещата Усман Дембеле вкара и втория гол след контраатака. Въпреки загубата и очертаващия се сезон без трофей, феновете на Ливърпул не спряха да пеят през целия мач.

Така ПСЖ стана първият френски отбор, който се класира на 3 последователни полуфинала в Шампионската лига. Парижани ще спорят за място на финала срещу Байерн Мюнхен или Реал Мадрид.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и ПСЖ