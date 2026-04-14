Ливърпул се сгромоляса и на "Анфийлд" (ВИДЕО)

ПСЖ се класира за полуфиналите след нова победа с 2:0

Ливърпул не успя да пречупи Пари Сен Жермен и отпадна от Шампионската лига след нова загуба с 0:2, този път на "Анфийлд".

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле бе героят за своите в четвъртфиналния реванш, след като отбеляза и двете попадения през второто полувреме. 

Сезон без трофей за Ливърпул и рекорд за ПСЖ

Двубоят започна с интензивни атаки и от двата отбора. В 9' за ПСЖ дойде първото сериозно положение. Уорън Заир-Емери бе изведен сам срещу вратаря на Ливърпул - Гиорги Мамардашвили, който излезе разчетено. Веднага след това топката попадна в Усман Дембеле, но неговият прехвърлящ удар бе слаб и Мамардашвили успя да спаси.

ПСЖ продължи да натиска и в 16' след бързо изпълнен тъч, който изненада защитата на Ливърпул, Усман Дембеле се оказа в добра стрелкова позиция. Той обаче не успя да уцели вратата, което остави мача все още без гол.

В 28' дойде първата неприятност за Ливърпул. Юго Екитике получи контузия при опит да достигне подаване от Доминик Собослай. Екитике бе изнесен на носилка и заменен от Мохамед Салах. 3 минути по-късно дойде и най-опасното положение в мача.

Току-що влезлият Салах изпълни отлично центриране в наказателното поле на ПСЖ, което доведе до суматоха. Върджил ван Дайк бе на път да вкара топката в мрежата, но Маркиньос извърши решаваща намеса и изчисти с шпагат.

В 38' минута ПСЖ също беше принуден да направи смяна. Нуно Мендеш, който играеше стабилно в защита, получи контузия и не можа да продължи мача. На негово място влезе Люка Ернандес, който трябваше да замести португалския защитник.

През второто полувреме Ливърпул най-после показа защо не трябва да бъде отписван на "Анфийлд". Мърсисайдци затегнаха обръча пред наказателното поле на ПСЖ и се опитваха всячески да намерят път към вратата на Сафонов.

В 65' реферът отсъди дузпа за домакините, след спорно нарушение на Уилям Пачо срещу Алексис Мак Алистър. След преглед с VAR обаче 11-метровия наказателен удар бе отменен.

5 минути по-късно Усман Дембеле заля мърсисайдци с леден душ. С първата атака през второто полувреме ПСЖ сложи точка на спора. С прецизен удар извън наказателното поле носителят на "Златната топка" уби мечтите на Ливърпул. След това темпото рязко спадна.

В добавеното време на срещата Усман Дембеле вкара и втория гол след контраатака. Въпреки загубата и очертаващия се сезон без трофей, феновете на Ливърпул не спряха да пеят през целия мач.

Така ПСЖ стана първият френски отбор, който се класира на 3 последователни полуфинала в Шампионската лига. Парижани ще спорят за място на финала срещу Байерн Мюнхен или Реал Мадрид.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и ПСЖ

Ливърпул
0 : 2
ПСЖ
53%
Притежание на топката
47%
13
Точни удари
6
8
Неточни удари
6
63
Опасни атаки
34
9
Нарушения
10
8
Корнери
2
4
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

25
30 5 4 6
38 8
22 10 7
9
14 10 7
87 17 33
2 5 51 25
39
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Александър Исак 9 Александър Исак
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
