Антъни Гордън изравни постижение на Алън Шиърър (ВИДЕО)

Байер Леверкузен и Нюкасъл не излъчиха победител

След късна драма Байер Леверкузен и Нюкасъл не излъчиха победител в шестия кръг на Шампионската лига. Мачът в Германия завърши 2:2, а Антъни Гордън изравни постижение на легендарния нападател на „свраките“ Алън Шиърър.

Какво се случи?

Леверкузен започна по-остро и поведе още в 13' след автогол на Бруно Гимараеш, който отклони центриране на Роберт Андрих във вратата на Аарън Рамсдейл.

Снимка: Reuters

Спорен момент беляза средата на първата част. В 21‘ Малик Чиау повали Патрик Шик пред наказателното поле, но съдията Сърдар Гьозюбююк прецени да не покаже червен картон, въпреки че можеше да се счита за последна възможност за гол. Алехандро Грималдо пък изпрати топката над вратата от свободния удар.

Късната драма

Снимка: Reuters

През второто полувреме Нюкасъл настъпи газта и още в 51' Антъни Гордън изравни от дузпа, спечелена след груба грешка на вратаря Марк Флекен. Англичанинът се превърна във втория играч на Нюкасъл, отбелязал повече от 5 гола в един сезон в Шампионската лига, след великия Алън Шиърър през 2002/2003, като дори го постигна за по-малко мачове (6 за Гордън, 8 за Шиърър).

Снимка: Reuters

Нюкасъл продължи да доминира - Гордън удари греда, а в 74‘ Люис Майли направи обрата факт с първия си гол в Шампионската лига.

„Свраките“ разтресоха гредата още веднъж, а секунди по-късно - в 88‘, Грималдо се възползва от добро подаване на Ибрахим Маза и отмъкна точката за Леверкузен.

Снимка: Reuters

Равенството запазва шансовете и на двата тима за продължаване към елиминационната фаза. Нюкасъл заема 12-ата позиция, докато Байер се нарежда 20-и във временното класиране.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байер Леверкузен и Нюкасъл

Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
2 : 2
Нюкасъл
Нюкасъл
51%
Притежание на топката
49%
13
Точни удари
12
4
Неточни удари
1
34
Опасни атаки
54
9
Нарушения
11
9
Корнери
6
Засади
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: BayArena

Състави

1
4 8 12
13 30 24 20
10 19
14
11 27 10
8 39 7
21 12 33 3
32
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Робърт Андрич 8 Робърт Андрич
Едмон Тапсоба 12 Едмон Тапсоба
Артур Аугусто де Матос Соарес 13 Артур Аугусто де Матос Соарес
Ибрахим Маза 30 Ибрахим Маза
Алейкс Гарсия 24 Алейкс Гарсия
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Малик Тилман 10 Малик Тилман
Ърнест Поку 19 Ърнест Поку
Патрик Шик 14 Патрик Шик
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 3 Л. Хол
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Тагове:

англия германия байер леверкузен нюкасъл алън шиърър свраките Антъни Гордън аспирините шампионак лига

