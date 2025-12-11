Антъни Гордън изравни постижение на Алън Шиърър (ВИДЕО)

След късна драма Байер Леверкузен и Нюкасъл не излъчиха победител в шестия кръг на Шампионската лига. Мачът в Германия завърши 2:2, а Антъни Гордън изравни постижение на легендарния нападател на „свраките“ Алън Шиърър.

Какво се случи?

Леверкузен започна по-остро и поведе още в 13' след автогол на Бруно Гимараеш, който отклони центриране на Роберт Андрих във вратата на Аарън Рамсдейл.

Снимка: Reuters

Спорен момент беляза средата на първата част. В 21‘ Малик Чиау повали Патрик Шик пред наказателното поле, но съдията Сърдар Гьозюбююк прецени да не покаже червен картон, въпреки че можеше да се счита за последна възможност за гол. Алехандро Грималдо пък изпрати топката над вратата от свободния удар.

Късната драма

Снимка: Reuters

През второто полувреме Нюкасъл настъпи газта и още в 51' Антъни Гордън изравни от дузпа, спечелена след груба грешка на вратаря Марк Флекен. Англичанинът се превърна във втория играч на Нюкасъл, отбелязал повече от 5 гола в един сезон в Шампионската лига, след великия Алън Шиърър през 2002/2003, като дори го постигна за по-малко мачове (6 за Гордън, 8 за Шиърър).

Снимка: Reuters

Нюкасъл продължи да доминира - Гордън удари греда, а в 74‘ Люис Майли направи обрата факт с първия си гол в Шампионската лига.

„Свраките“ разтресоха гредата още веднъж, а секунди по-късно - в 88‘, Грималдо се възползва от добро подаване на Ибрахим Маза и отмъкна точката за Леверкузен.

Снимка: Reuters

Равенството запазва шансовете и на двата тима за продължаване към елиминационната фаза. Нюкасъл заема 12-ата позиция, докато Байер се нарежда 20-и във временното класиране.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байер Леверкузен и Нюкасъл