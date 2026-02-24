Бодьо направи невъзможното - изрита Интер от Шампионската лига

Бодьо Глимт е на осминафинал. Норвежката сензация в Шампионската лига победи Интер с 2:1 като гост и елиминира финалиста в миналогодишното издание на турнира още в плейофната фаза с общ резултат 5:2.

След като го направиха в Лига Европа миналия сезон, сега "викингите" достигнаха до елиминационната фаза и на най-високото ниво в европейския футбол – Бодьо е на осминафинал в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Тежка първа част

Още от първата минута Интер наложи своя натиск. Бодьо беше притиснат в собствената си половина. "Нерадзурите" отправиха 12 удара, като 10 от тях дойдоха от наказателното поле на гостите от Норвегия.

Единственият изстрел на Бодьо към вратата на Интер дойде в 36' на срещата. Удар с глава, предизвикал рутинна намеса от стража на "нерадзурите" Ян Зомер.

Никита Хайкин бе основният виновник резултатът на почивката да е 0:0. Руснакът се отчете с 3 важни намеси под рамката за "викингите".

Чудото в Милано

Снимка: Reuters

Втората част донесе чудото. Фатална грешка на Мануел Аканджи подари топката на Оле Блумберг, оказал се сам срещу Ян Зомер. Швейцарецът отрази удара му, но след това топката попадна в Йенс Хауге, който на опразнена врата откри резултата за Бодьо. Бившият играч на Милан за втори път пронизва кръвния граг "росонерите".

10 минути по-късно страничната греда попречи на грешника за Интер Аканджи да изравни.

В 72' на срещата всичко приключи. Бодьо нанесе втория си удар. Хокон Евен завърши мълниеносна контраатака и направи общия резултат 5:1.

Снимка: Reuters

14 минути преди края Интер намали пасива си с гол на Алесандро Бастони. Този гол оформи крайното 1:2 в Милано, което сензационно изпраща Бодьо Глимт на осминафиналите в Шампионската лига.

Там ще ги чака отборът на Манчестър Сити или Спортинг Лисабон.

Снимка: Reuters

Бодо Глимт влезе в историята като първия отбор извън петте големи европейски първенства, който печели четири поредни мача в турнира за Купата на европейските шампиони/Шампионската лига срещу съперници именно от тези страни – нещо, което не се беше случвало от сезон 1971/72, когато великият Аякс триумфира с трофея, превръщайки постижението на норвежкия тим в истински исторически пробив на европейската сцена.