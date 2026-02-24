Бодьо направи невъзможното - изрита Интер от Шампионската лига

Бодьо Глимт е на осминафинал. Норвежката сензация в Шампионската лига победи Интер с 2:1 като гост и елиминира финалиста в миналогодишното издание на турнира още в плейофната фаза с общ резултат 5:2.
След като го направиха в Лига Европа миналия сезон, сега "викингите" достигнаха до елиминационната фаза и на най-високото ниво в европейския футбол – Бодьо е на осминафинал в Шампионската лига.
Още от първата минута Интер наложи своя натиск. Бодьо беше притиснат в собствената си половина. "Нерадзурите" отправиха 12 удара, като 10 от тях дойдоха от наказателното поле на гостите от Норвегия.
Единственият изстрел на Бодьо към вратата на Интер дойде в 36' на срещата. Удар с глава, предизвикал рутинна намеса от стража на "нерадзурите" Ян Зомер.
Никита Хайкин бе основният виновник резултатът на почивката да е 0:0. Руснакът се отчете с 3 важни намеси под рамката за "викингите".
Втората част донесе чудото. Фатална грешка на Мануел Аканджи подари топката на Оле Блумберг, оказал се сам срещу Ян Зомер. Швейцарецът отрази удара му, но след това топката попадна в Йенс Хауге, който на опразнена врата откри резултата за Бодьо. Бившият играч на Милан за втори път пронизва кръвния граг "росонерите".
10 минути по-късно страничната греда попречи на грешника за Интер Аканджи да изравни.
В 72' на срещата всичко приключи. Бодьо нанесе втория си удар. Хокон Евен завърши мълниеносна контраатака и направи общия резултат 5:1.
14 минути преди края Интер намали пасива си с гол на Алесандро Бастони. Този гол оформи крайното 1:2 в Милано, което сензационно изпраща Бодьо Глимт на осминафиналите в Шампионската лига.
Там ще ги чака отборът на Манчестър Сити или Спортинг Лисабон.
Бодо Глимт влезе в историята като първия отбор извън петте големи европейски първенства, който печели четири поредни мача в турнира за Купата на европейските шампиони/Шампионската лига срещу съперници именно от тези страни – нещо, което не се беше случвало от сезон 1971/72, когато великият Аякс триумфира с трофея, превръщайки постижението на норвежкия тим в истински исторически пробив на европейската сцена.