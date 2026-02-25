След убедителното 2:0 в първия мач, Борусия Дортмунд е на крачка от осминафиналите в Шампионската лига и гостува на Аталанта с ясната цел да довърши започнатото.

Въпреки това жълто-черните са отстранени в последните 3 пъти, когато имат аванс в резултата срещу италиански съперник в елиминациите. Интригата тук е жива, а мачът е от 19:45 пряко по bTV Action.

Формата и моментното състояние

Снимка: Reuters

Историята не е на страната на италианците. Аталанта е отпадала в последните си четири европейски елиминации, когато е губила първия двубой, а в Шампионската лига няма случай от сезон 2018/19 насам, в който отбор да е наваксал пасив от два или повече гола след първата среща.

Все пак тимът от Бергамо показа характер през уикенда, обръщайки шампиона на Италия Наполи с 2:1. Това бе четвърта поредна домакинска победа във всички турнири. Лошата новина? Последната им загуба у дома дойде именно в ШЛ, а серия от четири поредни поражения в Европа би била нежелан прецедент.

Снимка: Reuters

Дортмунд също пристига в добро настроение. „Жълто-черните“ измъкнаха драматично 2:2 срещу Лайпциг с гол в 95-ата минута, след като изоставаха с 0:2. Тимът е непобеден в пет поредни мача (4 победи, 1 равен).

Къде е интригата?

Слабата форма на германците като гости в турнира дава надежда на Аталанта – само една победа в последните пет визити (1 равен, 3 загуби), като в три от тях са допуснали по четири гола.

Снимка: Reuters

В преките сблъсъци обаче предимството е изцяло за Дортмунд. Аталанта няма победа в трите досегашни срещи (1 равен, 2 загуби), макар че ремито дойде именно в Бергамо. Освен това Борусия има само една победа в последните си осем гостувания на италиански отбори (2 равенства, 5 загуби).

Всичко е в ръцете на германците, но Аталанта вече показа, че у дома не се предава лесно. Очаква ни напрегната вечер в Бергамо.