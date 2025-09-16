Champions TV - всичко, от което имаш нужда за Шампионска лига

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Единственото нещо, по-дълго от Дързост и красота, е Шампионската лига. Сезон 71 започва, а какво е Шампионска лига без Champions TV?

Втори сезон с новия формат, който спечели много фенове по света заради невероятно интересните сблъсъци, които ни предложи. А какво по-хубаво от това да можеш да проследиш всички най-интересни мачове в реално време?

Благодарение на Champions TV, за трета поредна година това е факт. Комбинираното предаване ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Героите от Ливърпул: Ще става все по-добре (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)

Саръбоюков се класира за финала на световното

Трагедия на пистата: Скиор загина след жестоко падане

Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Трагедия на пистата: Скиор загина след жестоко падане

Героите от Ливърпул: Ще става все по-добре (ВИДЕО)

Иван Иванов: Мечтите се постигат с труд и любов към спорта (ВИДЕО)

