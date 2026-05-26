"Син" любимец отива на Мондиал 2026, ще пази Хари Кейн

Любимецът на феновете на Левски Хосе Кордоба попадна в състава на Панама за световното първенство в Северна Америка. Бившият защитник на "сините" е в списъка на селекционера Томас Кристиансен.

Така Кордоба ще има шанс да се изправи срещу съперниците в групата - Гана, Хърватия и Англия. Както и да пази английската суперзвезда Хари Кейн.

24-годишният бранител носи синия екип между 2021 и 2024 г., след като дойде първоначално под наем от Етър. След това беше трансфериран в английския втородивизионен Норич.

Панама си осигури класиране за едва втори Мондиал след победа над Ел Салвадор, затвърдила мястото на "червения прилив" 8 години след историческия дебют на шампионата в Русия. Кристиансен запази ядрото на състава от Централна Америка, който участва успешно в квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Ето и пълния списък по постове:

Вратари: Орландо Москера (Ал Файха), Луис Мехия (Клуб Насионал), Сесар Самудио (Маратон)

Защитници: Сесар Блекман (Слован Братислава), Хорхе Гутиерес (Депортиво Ла Гуайра), Амир Мурийо (Бешикташ), Фидел Ескобар (Депортиво Саприса), Андрес Андраде (ЛАСК), Едгардо Фариня (Нижни Новгород), Хосе Кордоба (Норич), Ерик Дейвис (Пласа Амадор), Хиовани Рамос (Пуерто Кабейо), Родерик Милър (Туран Товуз)

Халфове: Анибал Годой (Сан Диего ФК), Адалберто Караскиля (Пумас), Карлос Харви (Минесота Юнайтед), Кристиан Мартинес (Апоел Ирони Кирят Шмона), Хосе Луис Родригес (ФК Хуарес), Сесар Янис (Кобресал), Йоел Барсенас (Масатлан), Алберто Кинтеро (Пласа Амадор), Асариас Лондоньо (Универсидад Католика)

Нападатели: Исмаел Диас (Леон), Сесилио Уотерман (Универсидад де Консепсион), Хосе Фахардо (Универсидад Католика), Томас Родригес (Депортиво Саприса)