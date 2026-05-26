bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Трагедия след триумфа: Смърт охлади еуфорията в Олимпиакос

Бившият футболен национал Андзас Параскевас почина на 48 години

Трагедия след триумфа: Смърт охлади еуфорията в Олимпиакос

Трагична вест охлади еуфорията сред феновете на Олимпиакос. Два дни след баскетболния триумф в Евролигата с активната роля на Александър Везенков, червено-бялата общност оплаква един от своите любимци.

Бившият футболен национал Андзас Параскевас почина на 48-годишна възраст след продължителна битка с амиотрофична латерална склероза. Това е прогресивно заболяване на нервната система, при което клетките, контролиращи мускулите, постепенно загиват и водят до отслабване и парализа на мускулите.

"Изразяваме съболезнования към роднините и близките на Андзас", се казва в официалното съобщение на Олимпиакос.

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Голяма част от кариерата на защитника минава в гранда от Пирея. Той е 7-кратен шампион на Гърция и трикратен носител на националната купа.

Параскевас има 26 мача за родината си. Той е в състава за финалите на Евро 2008. Четири години по-рано, когато Гърция триумфира с титлата, Андзас не е част от селекцията.

Приключва с футбола през 2009 г.

Тагове:

олимпиакос баскетбол евролига смърт почина Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка

"Син" любимец отива на Мондиал 2026, ще пази Хари Кейн
В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор
Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Последни новини

Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

"Син" любимец отива на Мондиал 2026, ще пази Хари Кейн
Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65

Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV