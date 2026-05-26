Трагедия след триумфа: Смърт охлади еуфорията в Олимпиакос

Трагична вест охлади еуфорията сред феновете на Олимпиакос. Два дни след баскетболния триумф в Евролигата с активната роля на Александър Везенков, червено-бялата общност оплаква един от своите любимци.

Бившият футболен национал Андзас Параскевас почина на 48-годишна възраст след продължителна битка с амиотрофична латерална склероза. Това е прогресивно заболяване на нервната система, при което клетките, контролиращи мускулите, постепенно загиват и водят до отслабване и парализа на мускулите.

"Изразяваме съболезнования към роднините и близките на Андзас", се казва в официалното съобщение на Олимпиакос.

Голяма част от кариерата на защитника минава в гранда от Пирея. Той е 7-кратен шампион на Гърция и трикратен носител на националната купа.

Параскевас има 26 мача за родината си. Той е в състава за финалите на Евро 2008. Четири години по-рано, когато Гърция триумфира с титлата, Андзас не е част от селекцията.

Приключва с футбола през 2009 г.