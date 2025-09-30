ГЛЕДАЙ ТУК: Моуриньо срещу Челси и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 30 септември, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер започва вторият кръг от шампионатната фаза, а късните мачове са цели 7:

Челси - Бенфика

Галатасарай - Ливърпул

Пафос - Байерн

Атлетико Мадрид - Айнтрахт Франкфурт

Бодьо Глимт - Тотнъм

Интер - Славия Прага

Олимпик Марсилия - Аякс

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Мачовете може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

