Хей, Джуд! Защо си там, когато си обвързан?

Джуд Белингам е една от футболните звезди на Англия и Реал Мадрид, а личният му живот е тема номер 1 в таблоидите и има защо. Наскоро той разкри, че е във връзка с 27-годишата инфлуенсърка Ашлин Кастро. Двамата не крият отношенията си и дори тя се появи на мач в Мадрид в компанията на майка му.

Само че явно има проблем, защото Джуд продължава да търси половинка. Неговият профил в известно приложение за запознанства е активен. В него пише, че Белингам живее в Мадрид. Има и песен - It Had To Be You на Франк Синатра. Профилът е свързан и с официалния акаунт на футболиста в "Инстаграм".

View this post on Instagram A post shared by Jude Bellingham (@judebellingham)

"Не можах да повярвам, когато го видях. Надявам се просто да е забравил, че го има", коментира пред английските таблоиди близък приятел на Белингам.

Иначе връзката на Джуд с 6 години по-голямата от него Ашлин е от ноември. Преди това той бе свързван с нидерландския модел Лаура София Ваук, но тя потвърди наскоро, че сърцето ѝ е свободно. Двамата така и не бяха засичани заедно, въпреки че се смяташе за сигурно, че са в романтична връзка.

21-годишният Белингам се смята за фаворит и на една от най-известните жени в света - реалити кралицата Ким Кардашиан, която го покани да бъде лице на нейната марка бельо.

Романтичните отношения явно не влияят на формата на Джуд. От началото на сезона той има 10 гола в 32 мача за Реал Мадрид.

