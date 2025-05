Ламин Ямал скрива топката на съперниците от 12-годишен (ВИДЕО)

Всички говорят за Ламин Ямал! Детето чудо на Барселона вече има европейска титла с Испания, но гледа и към трофея в Шампионската лига.

Блестящото му представяне при 3:3 с Интер в първия полуфинал в Турнира на богатите само напомни за неговата класа на крехка възраст.

В социалните мрежи отново стана хит видео от сезон 2019/2020, в което 12-годишният Ямал скрива топката на връстниците си с небрежен дрибъл, фино докосване и движение сякаш около него има конуси, а не противникови играчи.

Днес, на 17 години, Ямал не е по-различен. Срещу Интер той отбеляза гол, удари две греди и стана най-младият реализатор в полуфиналите на Шампионската лига, подобрявайки постижението на Килиан Мбапе.

Крилото дебютира за Барселона само на 15, но магията на Ямал започва отдавна - от кадрите, в които още преди да стане тийнейджър той се носи по терена така, както много ветерани не могат.

This was bro at 12 lol, barca fans were waiting for him to turn 16 for YEARS pic.twitter.com/sj78wyqClxhttps://t.co/npbgce7WvT