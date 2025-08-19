Над 40 000 викат за Левски срещу АЗ Алкмаар (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Отново "синя" еуфория за билети преди мач в Европа. Над 40 хиляди фенове се очаква да подкрепят Левски на националния стадион срещу АЗ Алкмаар в четвъртък вечер.

Левски посреща АЗ Алкмаар в първи двубой от плейофите в Лигата на конференциите.

След като в предишните си три европейски домакинства този сезон клубът посрещаше съперниците си на своя стадион "Георги Аспарухов", сега на разположение ще бъде 43-хилядният национален стадион.

Еуфория

Зрители няма да бъдат допускани в три буферни блока.

Очакват се и фенове от Нидерландия, като техният брой ще бъде уточнен допълнително. "Сините" привърженици още от ранни зори се наредиха на дълга опашка пред касите на Сектор А, за да се сдобият с билет за мача.

За последно Левски игра в групова фаза на европейски клубен турнир през сезон 2009/10. Двубоят срещу петия в нидерландското първенство е в четвъртък от 21 часа.

