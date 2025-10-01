Карабах пише история след трудна победа над Копенхаген

Карабах победи у дома Копенхаген с 2:0 и стана първият азербайджански отбор, който печели два поредни мача в Шампионската лига. Точни бяха Абдела Зубир и Еманюел Адай. Така чакането на Копенхаген за първа победа като гост от 2016 г. продължава.

Какво се случи?

До средата на първото полувреме двамата вратари нямаха кой знае колко работа пред себе си. Карабах повече в 28' с гол на Абдела Зубир. Първоначалният удар на Педро Бикальо срещна гредата, а при добавката Зубир бе на точното място в точното време, за да открие резултата.

Десетина минути по-късно само в рамките на няколко секунди стражът на Копенхаген Доминик Котарски на три пъти се намеси по блестящ начин, за да спаси отбора си от второ попадение.

Снимка: Reuters

През второто полувреме положения липсваха и борбата беше в центъра на терена. Десет минути преди края на срещата Копенхаген можеше да стигне до изравнителния гол, но гредата спаси Карабах. Секунди по-късно Виктор Клаесон пробва акробатично изпълнение, но ударът бе право в ръцете на вратаря.

В последвалата контраатака Карабах реши всичко в мача. Еманюел Адай получи топката пред наказателното поле и първоначално изглеждаше, че я задържа повече от нужното, но с прецизен удар по земя направи вратаря Котарски безпомощен.

В следващия кръг Карабах ще пътува до Билбао, за да гостува на местния Атлетик. Копенхаген пък ще се изправи срещу Тотнъм в Лондон.

