Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси

Ужасна новина разтърси семейството на Лионел Меси в навечерието на Коледа. Сестра му Мария Сол претърпя тежка катастрофа, заради която се отлага планираната й за 3 януари сватба.

Тя е получила множество наранявания, включително фрактури на гръбначния стълб и изгаряния с различна степен. Животът на 32-годишната футболистка е вън от опасност, но й предстои продължителен период на рехабилитация.

Мария Сол сама е шофирала автомобила си в Маями, когато е загубила контрол и се е ударила в стена. Аржентинският телевизионен водещ Анхел де Брито разкри, че състоянието й е стабилно, но няма как да се възстанови за сватбата си, планирана в Росарио на 3 януари.

Трудни за лечение

"Изгарянията и травмите на прешлените са трудни за лечение. Информацията ми е потвърдена от майка ѝ Селия Кучитини. Дъщеря й е припаднала и затова се е ударила в стената. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка", обясни Де Брито.

Мария Сол трябваше да се омъжи за Джулиан Арелано - член на треньорския щаб на отбора до 19 години на Интер Маями. Двамата се познават от деца, израснали са в един квартал.

Лионел Меси се венча за Антонела Рокуцо също в родния си град Росарио.