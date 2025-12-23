bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси

Сестра му Мария Сол е със счупени прешлени и изгаряния, сватбата й се отлага

Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси

Ужасна новина разтърси семейството на Лионел Меси в навечерието на Коледа. Сестра му Мария Сол претърпя тежка катастрофа, заради която се отлага планираната й за 3 януари сватба.

Тя е получила множество наранявания, включително фрактури на гръбначния стълб и изгаряния с различна степен. Животът на 32-годишната футболистка е вън от опасност, но й предстои продължителен период на рехабилитация.

Мария Сол сама е шофирала автомобила си в Маями, когато е загубила контрол и се е ударила в стена. Аржентинският телевизионен водещ Анхел де Брито разкри, че състоянието й е стабилно, но няма как да се възстанови за сватбата си, планирана в Росарио на 3 януари.

 

Трудни за лечение

"Изгарянията и травмите на прешлените са трудни за лечение. Информацията ми е потвърдена от майка ѝ Селия Кучитини. Дъщеря й е припаднала и затова се е ударила в стената. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка", обясни Де Брито.

 Мария Сол трябваше да се омъжи за Джулиан Арелано - член на треньорския щаб на отбора до 19 години на Интер Маями. Двамата се познават от деца, израснали са в един квартал.

Лионел Меси се венча за Антонела Рокуцо също в родния си град Росарио.

Тагове:

сватба катастрофа сестра лионел меси прешлени мария сол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пред Ирландия сме във футбола! Защо това е важно?

Пред Ирландия сме във футбола! Защо това е важно?

Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия

Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия "Българска армия" (ВИДЕО)
Любо Пенев благодари! Футболен турнир го развълнува!

Любо Пенев благодари! Футболен турнир го развълнува!

Наско Сираков: Едни избраха лесния път, ние вървим по трънливия

Наско Сираков: Едни избраха лесния път, ние вървим по трънливия

Последни новини

Аларма! Лудогорец иска нови дати от БФС

Аларма! Лудогорец иска нови дати от БФС
Пред Ирландия сме във футбола! Защо това е важно?

Пред Ирландия сме във футбола! Защо това е важно?

Наско Сираков: Едни избраха лесния път, ние вървим по трънливия

Наско Сираков: Едни избраха лесния път, ние вървим по трънливия
Обещаващ грък поема баскетболистките до 16 години

Обещаващ грък поема баскетболистките до 16 години
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV