Любо Пенев благодари! Футболен турнир го развълнува!

Lap.bg

Любослав Пенев продължава тежката битка за живота си в Германия, но следи и активностите у нас. 

Легендата на родния футбол се бори с онкологично заболяване, а у нас тежкото му състояние обедини хиляди фенове в различни инициативи. 

Една от тях го развълнува истински, твърдят близките му. 

Турнира

През уикенда в София се организира футболен турнир, като всички средства от него бяха дарени за лечението на Пенев. В него участваха десетки бивши и настоящи футболисти, ентусиасти и дори кметът на София Васил Терзиев

Ел Голеадор има нужда от около 300 000 евро за терапии.

На официалната му страница в социалните мрежи семейството сподели, че той е наясно с инициативата. 

Снимка: bgnes

"От името на нашето семейство благодарим на инициаторите и организаторите за сърцето и енергията, с които стоят зад тази кауза.

Турнирът в София на 21 декември е преминал с изключително голям интерес, много участници и невероятна, приятелска атмосфера. Всички са си тръгнали вдъхновени, а Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност — именно тази подкрепа ни дава сили.", пишат близките му. 

Още един турнир

На 27 и 28 декември, този път във Варна, ще се проведе нов турнир в подкрепа на Пенев. 

"Скъпи приятели,

На 27–28.12 в Trinity Park, кв. Чайка, Варна ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на Любослав Пенев.

Каним всички, които обичат футбола и вярват в човечността и взаимната подкрепа, да се включат и да станат част от това обединяващо преживяване.
Записвания и информация: 0898 455 556", се казва в съобщението.

Сметката

В същото време от бившия тим на Пенев - ЦСКА, продължават да събират средства, които да превеждат по сметката за лечение. 

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Над 700 души и една кауза - животът на Любослав Пенев

