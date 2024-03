Кейн изведе Байерн до пети пореден четвъртфинал в ШЛ (ВИДЕО)

Хари Кейн изведе Байерн до пети пореден четвъртфинал в Шампионската лига! Звездата на баварците се разписа на два пъти при победата с 3:0 срещу гостуващия Лацио.

Така тимът на намиращия се под огромно напрежение Томас Тухел заличи пасива си след загубата с 0:1 в първия двубой.

Поражението тази вечер е четвърто в последните 5 мача на римските "орли" във всички турнири. То дойде при едва второто класиране на Лацио за елиминационната фаза на Шампионската лига от началото на века.

Тази вечер играчите на Байерн излязоха на терена с идеята да се реваншират на феновете си за минималната загуба в Рим и колебливото представяне в Бундеслигата, оставило германския шампион на 10 точки от лидера Байер Леверкузен.

Първото чисто голово положение обаче беше пред баварската врата - Матия Дзакани центрира отлично, а капитанът Чиро Имобиле стреля неточно с глава. Ключово се оказа леко отклоняване на топката от Матайс Де Лихт, което бе достатъчно, за да развали мерника на италианския нападател.

| QUICK STAT



Harry Kane has just scored his first #UCL knockout stage goal in exactly five years, with his previous one in this stage of the competition coming on 5 March 2019 (Borussia Dortmund 0–1 Tottenham).



Bayern get the breakthrough just before half time!#FCBLAZ pic.twitter.com/BGBZ01DKBc