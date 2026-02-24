bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радост и тъга: Байер е на осминафинал, но го чака кофти опонент (ВИДЕО)

След 0:0 в Германия

Байер Леверкузен се класира за осминафиналите на Шампионската лига, след като изигра тактически реванша срещу Олимпиакос в Германия, завършил 0:0.

Така, благодарение на победата с 2:0 в първия мач в Пирея, "аспирините" продължават напред в Турнира на богатите.

Какво се случи?

През първото полувреме нямаше интересни ситуации пред която и да е от двете врати. През по-голямата от времето битката беше се водеше центъра.

Най-интересните моменти на БайАрена се случиха през второто полувреме. В 50' вратарят Янис Бласвих отрази опасен удар от движение на Желсон Мартинш, който се опита да възроди интригата, но без резултат.

Снимка: Reuters

В 62' Алехандро Грималдо получи топката в наказателното поле и стреля, но уцели напречната греда. Минута преди края на редовното време Лоренсо Шипиони опита мощен шут от дистанция, но топката профуча покрай вратата.

В добавеното време Патрик Шик също пропусна целта с удар, който мина покрай гредата, и срещата завърши без голове.

Така Леверкузен изхвърли Олимпиакос от Шампионската лига и стана четвъртият отбор от плейофите, който се класира за осминафиналната фаза - след Атлетико Мадрид, Нюкасъл и сензацията Бодьо Глимт. 

Снимка: Reuters

Жребият обаче няма да пожали отбора на Каспер Хюлманд. Арсенал или Байерн Мюнхен - това са евентуалните съперници, които с нетърпение очакват Байер Леверкузен. 

