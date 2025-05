Милиардер ще награди всичките 600 служители на ПСЖ

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи гарантира, че всички 600 служители на клуба ще гледат финала на Шампионската лига на живо на 31 май. "Светците" ще се изправят срещу Интер на стадиона на Байерн Мюнхен.

"Горди сме, че сме семейство, семейството на Пари Сен Жермен, което гордо представлява Париж и Франция на голямата сцена. Ето защо всички наши служители ще имат възможността да аплодират отбора на живо на "Алианц Арена" на финала на Шампионската лига.

