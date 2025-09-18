bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)

Пол Погба и компания се разгорещиха, но не по свое желание

Горещо преживяване за футболистите на Монако преди мача с Брюж от първия кръг на Шампионската лига! Буквално! 

Неприятна изненада осуети заминаването на тима за Белгия и остави футболистите по бельо на пистата на летището. 

Горещо

По план Монако трябваше да излети за мача ден преди него - на 17 септември. И до последната минута по всичко изглеждаше, че това ще се случи. 

Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и компания дори се бяха настанили в самолета, но... се появиха проблеми. 

Системата за климатизация отказа и в мощната машина стана изключително горещо. В такава ситуация футболистите трябваше да седят повече от час. А най-логичното бе да... се съблекат

След няколко опита повредата да бъде отстранена, стана ясно, че полет няма да има

Голите футболисти с удоволствие изскочиха на пистата. 

Те все пак излетяха днес, 18 септември, часове преди Брюж - Монако, който може да гледате пряко по bTV Action от 19:00 ч.

Брюж
срещу
Монако
18.09.2025 19:45
монако брюж пол погба

