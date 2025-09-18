Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)

Горещо преживяване за футболистите на Монако преди мача с Брюж от първия кръг на Шампионската лига! Буквално!

Неприятна изненада осуети заминаването на тима за Белгия и остави футболистите по бельо на пистата на летището.

Горещо

По план Монако трябваше да излети за мача ден преди него - на 17 септември. И до последната минута по всичко изглеждаше, че това ще се случи.

Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и компания дори се бяха настанили в самолета, но... се появиха проблеми.

Системата за климатизация отказа и в мощната машина стана изключително горещо. В такава ситуация футболистите трябваше да седят повече от час. А най-логичното бе да... се съблекат.

След няколко опита повредата да бъде отстранена, стана ясно, че полет няма да има.

Голите футболисти с удоволствие изскочиха на пистата.

Те все пак излетяха днес, 18 септември, часове преди Брюж - Монако, който може да гледате пряко по bTV Action от 19:00 ч.

Champions TV

И след като изгледате Брюж - Монако, може да се насладите на всички късни мачове на нашата иновативна платформа Champions TV.

Там ще може да гледате едновременно, комбинирано и изключително динамично от 22:00 ч.:

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай

Нюкасъл - Барселона

Манчестър Сити – Наполи

Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси:

btvsport.bg

sportal.bg

maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK