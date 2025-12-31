И мачът, който го направи легенда

Едно блокче шоколад за 18 месеца: дисциплината, която превърна Джокович в безсмъртен

Новак Джокович продължава да доказва, че успехът на корта е плод на желязна дисциплина – и понякога с едно единствено блокче шоколад.

37-годишният сръбски тенисист, рекордьор с 24 титли от Големия шлем, разкри тайна от кариерата си: самоналожената забрана за шоколад, която спазва цели 18 месеца, преди финала на Australian Open през 2012 г. срещу Рафаел Надал.

Най- дългият финал

5 часа и 53 минути на корта. Най-дългият финал в историята на Откритото първенство на Австралия. След последната точка Новак не се радва на трофея, а мечтае за едно кубче шоколад, което близкият му приятел и физиотерапевт му подава в съблекалнята.

„Не бях го опитвал от лятото на 2010 г. Оставих го да се разтопи на езика ми. Толкова време ми отне да стигна до номер 1.“

Спартански режим

От 2011 до 2023 г. Джокович доминира световния тенис – 10 титли в Мелбърн, 7 на свещената трева на "Уимбълдън", 4 на US Open и 3 на "Ролан Гарос". Дисциплината му и желязната му психика го превръщат в един от най-великите спортисти на нашето време.

Предизвикателствата продължават

С навлизането на нови звезди като Карлос Алкарас и Яник Синер, Новак ще гони отново върха в Мелбърн след няколко седмици, готов да докаже, че дори след години, спартанският му режим и една малка сладост могат да направят разликата между легенда и обикновен шампион.

