Мбапе шокира Франция: Полицай изгонен за подарък от €60 300!

Главната дирекция на френската полиция (DGPN) преждевременно "пенсионира" полицейски служител, отговарящ за сигурността на националния отбор, след като разкри, че е получил внушителен „подарък“ от Килиан Мбапе.

Според източници, близки до случая, през юни 2023 г. полицай, прикрепен към "петлите", е получил чек за 60 300 евро от настоящия капитан на Франция – бонус, свързан с триумфа на отбора на световното първенство през 2022 г.

Сумата е била докладвана от банкер на Tracfin през юли 2024 г., което стартира съдебно разследване, съобщи "Франс прес", потвърждавайки информация, публикувана от Le Monde.

Уволнен!

Адвокатът на командира, Жан-Батист Суфрон, твърди, че дарението е било законно, с ясно декларирани намерения и не е подлежало на задължително деклариране. Въпреки това DGPN решава да отстрани полицаят, защото той не е информирал ръководството.

Скандалът се задълбочава от факта, че униформеният е приятел на семейството на Мбапе и ще бъде нает от ФФФ с временен договор и за следващото световно първенство. Други четирима полицаи са получили по 30 000 евро, което вдига общата „сума на подаръците“ до 180 300 евро.

Разследването за предполагаема работа под прикритие и пране на пари, свързано с данъчни измами, продължава, докато светът наблюдава един от най-неочакваните скандали във френския футбол.

