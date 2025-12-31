Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Световният и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар не намери място сред десетте най-добри спортисти в света.

Той не се класира в топ 10 на допитването, организирано от Международната асоциация на спортните журналисти.

Всяка година се провежда анкета, като този път гласа си дадоха представители на 121 страни.

Годината на Насар

Въпреки европейската и световната титла във вдигането на тежести през 2025 г. и подобрените рекорди в турнирите, Насар не набра достатъчно подкрепа, за да влезе в десетката.

Той беше единственият българин, получил точки, за класацията през изминалите 12 месеца.

Насар вече беше отличен с награда "Спортен Икар" за 2025 г., а е и сред фаворитите за Спортист номер 1 на България - приз, който спечели през миналата година.

Топ 10

За втори пореден път отличието на Международната асоциация на спортните журналисти е за световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, който през 2025 г. подобри четири пъти върховото постижение в своя спорт и спечели третата си поредна световна титла. Той събра 1182 точки в анкетата.

Втори се нареди испанският тенисист Карлос Алкарас, който завърши годината като №1 в световната ранглиста. На трето място бе класиран носителят на Златната топка Оусман Дембеле.

Топ 10

1. Арманд Дуплантис - лека атлетика

2. Карлос Алкарас - тенис

3. Оусман Дембеле - футбол

4. Ашраф Хакими - футбол

5. Тадей Погачар - колоездене

6. Ламин Ямал - футбол

7. Килиан Мбапе - футбол

8. Яник Синер - тенис

9. Лука Дончич - баскетбол

10. Мохамед Салах - футбол.

При дамите

При жените за номер 1 в света бе определена испанската футболистка Айтана Бонмати. Тя спечели сребърни медали както на европейското първенство, така и в Шампионската лига заедно с Барселона.

Бонмати остави след себе си кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет, която спечели световните титли в Токио в бяганията на 5000 и 10 000 метра, а трета се нареди тенисистката Арина Сабаленка.

