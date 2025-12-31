Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Световният и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар не намери място сред десетте най-добри спортисти в света.
Той не се класира в топ 10 на допитването, организирано от Международната асоциация на спортните журналисти.
Всяка година се провежда анкета, като този път гласа си дадоха представители на 121 страни.
Въпреки европейската и световната титла във вдигането на тежести през 2025 г. и подобрените рекорди в турнирите, Насар не набра достатъчно подкрепа, за да влезе в десетката.
Той беше единственият българин, получил точки, за класацията през изминалите 12 месеца.
Насар вече беше отличен с награда "Спортен Икар" за 2025 г., а е и сред фаворитите за Спортист номер 1 на България - приз, който спечели през миналата година.
За втори пореден път отличието на Международната асоциация на спортните журналисти е за световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, който през 2025 г. подобри четири пъти върховото постижение в своя спорт и спечели третата си поредна световна титла. Той събра 1182 точки в анкетата.
Втори се нареди испанският тенисист Карлос Алкарас, който завърши годината като №1 в световната ранглиста. На трето място бе класиран носителят на Златната топка Оусман Дембеле.
Топ 10
1. Арманд Дуплантис - лека атлетика
2. Карлос Алкарас - тенис
3. Оусман Дембеле - футбол
4. Ашраф Хакими - футбол
5. Тадей Погачар - колоездене
6. Ламин Ямал - футбол
7. Килиан Мбапе - футбол
8. Яник Синер - тенис
9. Лука Дончич - баскетбол
10. Мохамед Салах - футбол.
При жените за номер 1 в света бе определена испанската футболистка Айтана Бонмати. Тя спечели сребърни медали както на европейското първенство, така и в Шампионската лига заедно с Барселона.
Бонмати остави след себе си кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет, която спечели световните титли в Токио в бяганията на 5000 и 10 000 метра, а трета се нареди тенисистката Арина Сабаленка.
