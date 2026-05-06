НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - ПСЖ (0:1)

Следете с нас на живо - кой ще бъде вторият финалист

НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - ПСЖ (0:1)
Край на първата част! Феноменално темпо и красива игра. Положения и пред двете врати, но засега само 1 гол. ПСЖ води в общия реултат с две попадения(6:4) и всичко е техни ръце. Байерн Мюнхен обаче не се отказва, а основният виновник за това парижани да имат предимство на почивката бе Матвей Сафонов със своите 2 феноменални намеси.

43' - Поредица от важни намеси на Матвей Сафонов под рамката на вратата за ПСЖ. Първо срещу Олисе в 40-а минута и 3 по-късно срещу Джамал Мусиала. Сафонов се превърна в основния виновник за това парижани все още да водят в резултата. 

33' - ФЕНОМЕНАЛНА НАМЕСА НА МАНУЕЛ НОЙЕР! Контраатака като по учебник за парижани, топката бе центрирана към Невеш, който с глава я насочи към вратата, но Нойер напомни за себе си с невероятна намеса.

 
 
 
30' - ИГРА С РЪКА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПОЛЕ НА ПСЖ, ДУЗПА ОБАЧЕ НЯМА! При изчистване на Витиня топката се удари право в ръката на негов съотборник. Очевидна игра с ръка, но дузпа не беше отсъдена.

27' - Пробив на Майкъл Олисе, завършил с прекрасен удар, който облиза напречната греда. Голът за Байерн Мюнхен се пече!

21' - Феноменална индивидуална игра на Луис Диас в наказателното поле на ПСЖ. Колумбиецът остави Уорън Заир-Емери буквално на замята, но изпрати топката над напречната греда.

16' - Контраатака на ПСЖ и опасен удар, довел до първия корнер в мача. Спиращо дъха темпо!

15' - Байерн Мюнхен затяга примката! Поредна добра намеса и блокиран удар, но този път от вратарското поле. ПСЖ оцеля!

12' - Опасност пред вратата на парижани. Майкъл Олисе намери Хари Кейн в наказателното поле, но ударът на англичанина бе блокиран. Важна намеса от Пачо!

3' - ГОЛ!!! ПСЖ открива резултата. Този път отборите не изчакаха до 17 минута да започнат да вкарват топката в мрежата. Страхотно двойно подаване между Хвича Кварацхелия и Фабиан Руис изведе грузинецът зад защитата на Байерн. Лявото крило на гостите проби в наказателното поле и върна топката на границата на наказателното поле, където дебнеше Усман Дембеле. Французинът не сбърка - 1:0 за ПСЖ в Мюнхен.

1' -  Начало на мача!

Стартови състави

 
 
 
ПРЕВЮ

Миналата седмица този мач ни остави буквално без дъх. Всеки един футболен фен по света се надяваше този сблъсък да не свършва. Сега следва продължението! ПСЖ има преднина от един гол след драматичната победа с 5:4 на "Парк де Пренс". Ще успее ли Байерн Мюнхен да покаже на какво е способен пред своя публика?

Гледайте мегасблъсъка от полуфиналите на Шампионската лига между Байерн Мюнхен и ПСЖ от 22:00 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Байерн се оказа притиснат до стената, след като губеше с 2:5 в първия мач, но късният им щурм вдъхна нова надежда и ги остави в играта за място на финала. Германският гранд преследва своя 12-и финал в турнира, но историята не е на тяхна страна – баварците са спечелили само един от последните си осем европейски сблъсъка, след като са загубили първия мач, а също така отпаднаха във всеки от последните си пет полуфинални сблъсъка.

Все пак има и сериозни поводи за оптимизъм. Отборът на Венсан Компани разполага със силно оръжие в лицето на своя стадион – "Алианц Арена". Там Байерн е загубил само веднъж в последните си 29 домакинства в Шампионската лига, като през този сезон спечели и шестте си мача, отбелязвайки точно по 4 гола в двата елиминационни двубоя.

От другата страна стои Пари Сен Жермен, който защитава аванс от един гол и се стреми да стане първият френски тим с три финала в турнира. Статистиката говори сама – парижани имат 13 победи в последните си 16 елиминационни срещи в надпреварата, което ги поставя в отлична позиция.

Воденият от Луис Енрике състав, който е и най-резултатният в турнира с 43 гола, ще се надява отново да разгърне атакуващия си потенциал. Целта им е трета поредна победа като гост срещу германски съперник. Освен това ПСЖ е продължавал напред в 14 от предишните 17 случая, когато е печелил първия мач с разлика от един гол.

Ако успеят да сторят това отново, парижани ще станат първият действащ шампион, достигнал финала на турнира от сезон 2017/18 – още едно доказателство за амбициите и класата на френския гранд.

Гледайте реванша Байерн Мюнхен - ПСЖ от полуфиналите на Шампионската лига тази вечер (6 май), пряко по bTV Action и на VOYO.BG! Започваме в 21:00 ч.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
1 : 1
Арсенал
Арсенал
52%
Притежание на топката
48%
13
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
38
Опасни атаки
45
7
Нарушения
11
6
Корнери
1
0
Засади
1
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Marc Pubill 18 Marc Pubill
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Коке 6 Коке
Джони 5 Джони
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес

Срещата по минути

88′ Нахуел Молина влезе на мястото на Джони
Кристианска комар влезе на мястото на Бен Уайт 86′
78′ Жълт картон за Давид Ханко
77′ Алекс Баена е сменен от Хулиан Алварес
Габриел Исус е сменен от Виктор Гьокерес 69′
Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 68′
Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 68′
Еберечи Езе влезе на мястото на Мартин Одегаард 58′
56′ Хулиан Алварес е точен от бялата точка.
46′ Робин Льо Норманд влезе на мястото на Г. Симеоне
Хладнокръвно изпълнение на Виктор Гьокерес. 44′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

5 : 4
43%
Притежание на топката
57%
10
Точни удари
9
2
Неточни удари
1
35
Опасни атаки
69
14
Нарушения
4
2
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Алфонсо Дейвис 19 Алфонсо Дейвис
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Джамал Мусиала 10 Джамал Мусиала
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн

Срещата по минути

Николас Джаксън е сменен от Александър Павлович 90+3′
84′ Сени Маюлу е сменен от Хвича Кварацхелия
84′ Лукас Ернандес е сменен от Нуно Мендес
80′ Ахраф Хакими получи жълт картон
Леон Горецка влезе на мястото на Джамал Мусиала 79′
77′ Фабиан Руис получи жълт картон
70′ Брадли Баркола влезе на мястото на Desire Doue
ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 68′
Дайот Упамекано отбеляза гол! 65′
64′ Фабиан Руис е сменен от Уорън Заир Емери
58′ Усман Дембеле отбеляза гол!
56′ Хвича Кварацхелия отбеляза гол!
Конрад Лаймер е сменен от Алфонсо Дейвис 46′
45+5′ Усман Дембеле превърна дузпата в гол.
ГООООЛ! Майкъл Олиз беше точен за отбора си 41′
33′ ГООООЛ! Жоао Педро Гонсалвеш Невес беше точен за отбора си
24′ Хвича Кварацхелия отбеляза гол!
Хладнокръвно изпълнение на Хари Кейн. 17′
12′ Жълт картон за Маркиньос
Край на сагата! Стефка Костадинова предаде управлението на БОК на Весела Лечева

Снайдер: УЕФА трябваше да спре Арсенал - Атлетико около 35-ата минута

Хулио Веласкес пред AS: Бяхме най-добрите!

Весела Лечева: Започваме от нулата и без бюджет (ВИДЕО)

Траур: „Ти ни научи, че футболът може да бъде изкуство“

Гледаш всеки мач от мондиала - получаваш 50 хил. долара!

Представиха отборите за историческото Джиро д'Италия (ВИДЕО)

Снайдер: УЕФА трябваше да спре Арсенал - Атлетико около 35-ата минута

Героят Дуганджич: Левски има 3 милиона фенове! Никъде не съм изпитвал такава любов!

