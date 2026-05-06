НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - ПСЖ (0:1)

Край на първата част! Феноменално темпо и красива игра. Положения и пред двете врати, но засега само 1 гол. ПСЖ води в общия реултат с две попадения(6:4) и всичко е техни ръце. Байерн Мюнхен обаче не се отказва, а основният виновник за това парижани да имат предимство на почивката бе Матвей Сафонов със своите 2 феноменални намеси.

43' - Поредица от важни намеси на Матвей Сафонов под рамката на вратата за ПСЖ. Първо срещу Олисе в 40-а минута и 3 по-късно срещу Джамал Мусиала. Сафонов се превърна в основния виновник за това парижани все още да водят в резултата.

33' - ФЕНОМЕНАЛНА НАМЕСА НА МАНУЕЛ НОЙЕР! Контраатака като по учебник за парижани, топката бе центрирана към Невеш, който с глава я насочи към вратата, но Нойер напомни за себе си с невероятна намеса.

30' - ИГРА С РЪКА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПОЛЕ НА ПСЖ, ДУЗПА ОБАЧЕ НЯМА! При изчистване на Витиня топката се удари право в ръката на негов съотборник. Очевидна игра с ръка, но дузпа не беше отсъдена.

27' - Пробив на Майкъл Олисе, завършил с прекрасен удар, който облиза напречната греда. Голът за Байерн Мюнхен се пече!

21' - Феноменална индивидуална игра на Луис Диас в наказателното поле на ПСЖ. Колумбиецът остави Уорън Заир-Емери буквално на замята, но изпрати топката над напречната греда.

16' - Контраатака на ПСЖ и опасен удар, довел до първия корнер в мача. Спиращо дъха темпо!

15' - Байерн Мюнхен затяга примката! Поредна добра намеса и блокиран удар, но този път от вратарското поле. ПСЖ оцеля!

12' - Опасност пред вратата на парижани. Майкъл Олисе намери Хари Кейн в наказателното поле, но ударът на англичанина бе блокиран. Важна намеса от Пачо!

3' - ГОЛ!!! ПСЖ открива резултата. Този път отборите не изчакаха до 17 минута да започнат да вкарват топката в мрежата. Страхотно двойно подаване между Хвича Кварацхелия и Фабиан Руис изведе грузинецът зад защитата на Байерн. Лявото крило на гостите проби в наказателното поле и върна топката на границата на наказателното поле, където дебнеше Усман Дембеле. Французинът не сбърка - 1:0 за ПСЖ в Мюнхен.

1' - Начало на мача!

Стартови състави

ПРЕВЮ

Миналата седмица този мач ни остави буквално без дъх. Всеки един футболен фен по света се надяваше този сблъсък да не свършва. Сега следва продължението! ПСЖ има преднина от един гол след драматичната победа с 5:4 на "Парк де Пренс". Ще успее ли Байерн Мюнхен да покаже на какво е способен пред своя публика?

Байерн се оказа притиснат до стената, след като губеше с 2:5 в първия мач, но късният им щурм вдъхна нова надежда и ги остави в играта за място на финала. Германският гранд преследва своя 12-и финал в турнира, но историята не е на тяхна страна – баварците са спечелили само един от последните си осем европейски сблъсъка, след като са загубили първия мач, а също така отпаднаха във всеки от последните си пет полуфинални сблъсъка.

Все пак има и сериозни поводи за оптимизъм. Отборът на Венсан Компани разполага със силно оръжие в лицето на своя стадион – "Алианц Арена". Там Байерн е загубил само веднъж в последните си 29 домакинства в Шампионската лига, като през този сезон спечели и шестте си мача, отбелязвайки точно по 4 гола в двата елиминационни двубоя.

От другата страна стои Пари Сен Жермен, който защитава аванс от един гол и се стреми да стане първият френски тим с три финала в турнира. Статистиката говори сама – парижани имат 13 победи в последните си 16 елиминационни срещи в надпреварата, което ги поставя в отлична позиция.

Воденият от Луис Енрике състав, който е и най-резултатният в турнира с 43 гола, ще се надява отново да разгърне атакуващия си потенциал. Целта им е трета поредна победа като гост срещу германски съперник. Освен това ПСЖ е продължавал напред в 14 от предишните 17 случая, когато е печелил първия мач с разлика от един гол.

Ако успеят да сторят това отново, парижани ще станат първият действащ шампион, достигнал финала на турнира от сезон 2017/18 – още едно доказателство за амбициите и класата на френския гранд.

Байерн Мюнхен срещу ПСЖ 06.05.2026 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал

Атлетико Мадрид 1 : 1 Арсенал 52% Притежание на топката 48% 13 Точни удари 8 5 Неточни удари 3 38 Опасни атаки 45 7 Нарушения 11 6 Корнери 1 0 Засади 1 4-4-2 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 13 14 18 17 3 20 6 5 22 23 7 29 20 14 8 41 36 4 2 6 5 1 13 Ян Облак 14 Йоренте 18 Marc Pubill 17 Давид Ханко 3 Матео Руджери 20 Г. Симеоне 6 Коке 5 Джони 22 Адемола Лукман 23 Николас Гонсалес 7 Антоан Гризман 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 36 Мартин Зубименди 29 Кай Хаверц 20 Нони Мадуеке 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути 88′ Нахуел Молина влезе на мястото на Джони Кристианска комар влезе на мястото на Бен Уайт 86′ 78′ Жълт картон за Давид Ханко 77′ Алекс Баена е сменен от Хулиан Алварес Габриел Исус е сменен от Виктор Гьокерес 69′ Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 68′ Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 68′ Еберечи Езе влезе на мястото на Мартин Одегаард 58′ 56′ Хулиан Алварес е точен от бялата точка. 46′ Робин Льо Норманд влезе на мястото на Г. Симеоне Хладнокръвно изпълнение на Виктор Гьокерес. 44′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен