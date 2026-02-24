Невиждан антирекорд застигна Карабах след още една загуба

Нюкасъл се измъчи, но отново победи Карабах, този път с 3:2. "Свраките" се класираха за осминафиналите, където може да срещнат Челси или Барселона, а азербайджанският отбор напуска Турнира на богатите с антирекорд.

9:3 и антирекорд

Въпреки комфортната преднина с 6:1 в първия мач, Нюкасъл започна силно срещата и още до 6' водеше с 2:0. Първо Сандро Тонали се разписа след разбъркване в наказателното поле на Карабах.

Снимка: Reuters

A докато операторът още даваше повторения на гола на Тонали, Жоелинтон удвои резултата. Бразилският полузащитник получи подаване от Харви Барнс и от близко разстояние разстреля вратаря на Карабах.

В 51' Камило Дюран надбяга Дан Бърн и очи в очи с Ян Зомер вкара почетно попадение за Карабах. Само минута по-късно обаче Нюкасъл отново поведе с два гола разлика. След корнер Свен Ботман се извиси в наказателното поле и заби топката с глава.

Снимка: Reuters

Това обаче не отчая гостите от Азербайджан и те стигнаха до още едно попадение. В 57' бе отсъдена дузпа. Зад топката застана Марко Янкович, но ударът му бе спасен от Арън Рамсдейл. При добавката Елвин Джафаргулиев макар и с късмет намали резултата.

С трите си допуснати гола днес Карабах влиза в историята на Шампионската лига с антирекорд. Тимът от Азербайджан е с най-слабата защита, като е допуснал 30 гола през този сезон - най-много от всеки един отбор в цялата история на Турнира на богатите.

Снимка: Reuters