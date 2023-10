"Отборът е в лайната, но треньорът остава"

Манчестър Юнайтед е в калта. Тимът на Ерик тен Хаг загуби от Галатасарай с 2:3 след комедия от грешки на защитата и вратаря Андре Онана и са на последното място в група А на Шампионската лига.

"Червените дяволи" са допуснали 18 гола в 10 мача във всички турнири от началото на този сезон. За тях това е антирекорд за допуснати попадения в първите десет мача от сезон от 1966/67, когато са пуснали 20 гола.

18 - Manchester United have conceded 18 goals in 10 matches in all competitions this season, their most after 10 games of a campaign since 1966-67 (20). Indeed, Sheffield United (19) are the only Premier League side who have conceded more than them this term. Fragile. pic.twitter.com/2ZeSOC4DXR