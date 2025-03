Прегледали дузпата, защото Мбапе и Куртоа са казали така! (ВИДЕО)

Отзвукът след отменената дузпа на Хулиан Алварес няма скоро да отшуми. Реал Мадрид елиминира Атлетико Мадрид, и въпреки че сме свикнали Кралския клуб да няма затруднения в турнира, то начина, по който "дюшекчиите" отпаднаха поражда много дискусии.

ВАР преразгледа изпълнението на аржентинеца и отмени гола с довода, че е имало двоен удар при изстрела.

Оказва се обаче че до преразглеждането на ситуацията се стига, след като Тибо Куртоа и Килиан Мбапе отиват при съдиите и започват да настояват за отмяната на попадението. Въпреки че е почти невъзможно да се види в реално време дали Алварес докосва топката веднъж или два пъти, двете звезди на Реал твърдят, че веднага са забелязали, че има нещо нередно.

"Почувствах, че той докосва топката два пъти и казах на съдията", обясни вратарят. "Не се вижда лесно, лош късмет за тях. Не изиграхме най-добрия си мач, но продължаваме напред. Това е важното", добави Куртоа.

Италианска телевизия, която следи Мбапе, показва как нападателят реагира мигновено след изстрела на Алварес, и отива да протестира пред четвъртия съдия. След това се намесва ВАР и отменя гола.

