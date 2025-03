Сделка с дявола: Дузпата, за която всички говорят! (ВИДЕО)

Реал Мадрид продължава към 1/4-финалите в Шампионската лига след победа с дузпи срещу големия градски съперник Атлетико. Конър Галахър изравни резултата в сблъсъка (2:2), само 27 секунди след началото на реванша, но до края нито един от двата тима не успя да отбележи победен гол. И продълженията не помогнаха, а при дузпите късметът (или "Дявола") бе на страната на Кралския клуб.

Всъщност, стигне ли се до изпълнения от бялата точка, Реал абсолютно винаги побеждава Атлетико. Този път обаче загубата има доста по-странен привкус.

Първите три дузпи бяха изпълнени без грешка, преди бившият нападател на Манчестър Сити Хулиан Алварес да заложи топката на точката за изпълнение на 11-метров наказателен удар в опит да изравни за 2:2.

При удара аржентинският национал се подхлъзна, но въпреки това излъга Тибо Куртоа. Феновете на "дюшекчиите" започнаха да се радват, но секунди по-късно полският съдия Шимон Марчиняк даде сигнал, че дузпата ще бъде отменена след преглед от системата ВАР.

Повторение на ситуацията показа, че при подхлъзването за изстрела нападателят докосва топката с двата крака.

За кратко Ян Облак даде надежди на Атлети, спасявайки дузпата на Лукас Васкес, но след това Маркос Йоренте нацели гредата. Германският национал Антонио Рюдигер бе точен при последното изпълнение, с което прати Реал в следващата фаза.

Правилото, засягащо дузпите, гласи: "Изпълнителят не трябва да удря топката отново, докато тя е докоснала друг играч". Това е същото правило, което не позволява отиграването на топката повторно, след като тя се е отбила от гредата.

Ако същата ситуация се случи в рамките на игровото време, съдията ще отсъди непряк свободен удар в полза на противниковия отбор.

Очаквано, треньорът на Атлетико - Диего Симеоне, бе ядосан. "Никога не съм виждал да преглеждат на запис удар при дузпи… Никога!", заяви Чоло на пресконференцията след мача.

"Видяхте ли го да докосва топката два пъти? Моля ви, който е бил на стадиона и е видял да докосва топката два пъти или тя да се мърда, направете крачка напред и вдигнете ръка! Не виждам никой с вдигната ръка, така че няма какво повече да дискутирам темата… Давайте следващия въпрос".

Наставникът на Реал - Карло Анчелоти, пък бе доволен от намесата на ВАР: "Видях го, мисля, че докосва топката с левия крак, второ докосване", категоричен бе италианецът.

Колкото и странно да звучи, това се е случвало и преди - цели два пъти във Висшата лига. През 2017 г. гол на Рияд Марез за Лестър е отменен по подобен начин при загуба от Манчестър Сити. Същото се случва и с Александър Митрович през януари 2023 г. Сърбинът се подхлъзва и удря топката и с опорния си крак, а Фулъм губи с 0:1 от Нюкасъл.

Вар-ът в Шотландия обаче не вижда нищо нередно, когато Боян Миовски се подхлъзва при изпълнение на дузпа за Абърдийн срещу Сейнт Мирън. Вкарва за 2:2, въпреки че двойното му докосване до топката е повече от очевидно.

Потребителите в социалните мрежи веднага съзряха конспирация. "Дузпата на Хулиан Алварес е доказателство, че Реал Мадрид е сключил сделка с дявола в Шампионската лига", пише фен в платформата X.

