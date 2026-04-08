bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

ПСЖ изпрати Ливърпул в нокдаун след първия четвъртфинал

Реваншът е след седмица на митичния „Анфийлд“

ПСЖ изпрати Ливърпул в нокдаун след първия четвъртфинал
Reuters

ПСЖ победи Ливърпул с 2:0 и си осигури комфортен аванс преди реванша другата седмица. Десире Дуе и Хвича Кварацхелия отбелязаха двете попадения. А Арне Слот реши да остави Мохамед Салах на резервната скамейка и така и не даде шанс на египтянина да играе в първия четвъртфинал. 

Ливърпул в нокдаун

ПСЖ започна силно и заслужено поведе в резултата с 11'. Грешка на Ибрахима Конате, който позволи въпреки физиката си да бъде избутан от Десире Дуе. След това настъпи разбъркване в наказателното поле на Ливърпул и топката попадна обратно в Дуе, който с техничен изстрел от ъгъла на наказателното поле матира Гиорги Мамардашвили.

Снимка: Reuters

През по-голямата част от полувремето играта се развиваше в центъра, като предимството бе за ПСЖ. Отборът на Луис Енрике владееше инициативата и създаваше по-опасните ситуации.

В края на първата част и Ливърпул се активизира, като успя да създаде две интересни ситуации, които за жалост на "червените" фенове не завършиха с гол. В 41' дойде Дуе можеше да удвои резултата, след като бе изведен сам срещу вратаря. Ударът му обаче срещна тялото на Мамардашвили.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна с натиск на Ливърпул, който обаче твърде бързо отмина. В 53' Усман Дембеле имаше шанс да удвои резултата, но ударът му бе разочароващ и мина над вратата, въпреки че беше от близка дистанция.

12 минути по-късно Хвича Кварацхелия показа защо в Наполи му викаха Кварадона. Грузинецът получи фамозно извеждащо подаване от Жоао Невеш, който пусна топката между трима. А след това няма думи, които да опишат дрибъла на Кварацхелия. Сякаш на магия мина между Гревенберх и Мамардашвили и на празна врата елегантно плъзна топката за 2:0.

Снимка: Reuters

Малко по-късно ПСЖ имаше претенцииза дузпа, които първоначално бяха уважени от съдията. Ибрахима Конате повали Заир-Емери в наказателното поле и реферът посочи бялата точка. След намесата на VAR обаче той промени своето решение и отмени дузпата.

Снимка: Reuters

3 минути преди края на редовното време ПСЖ имаше шанс напълно да обезмисли реванша. Първо удар на Усман Дембеле попадна в страничната греда, а минута след това Нуно Мендеш бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да си овладее добре топката и тя бе изчистена от Върджил ван Дайк.

Така на "Парк де пренс" ПСЖ победи с 2:0, а на "Анфийлд" след седмица Ливърпул ще се надява на почти невъзможното. 

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Ливърпул

ПСЖ
ПСЖ
2 : 0
Ливърпул
Ливърпул
74%
Притежание на топката
26%
12
Точни удари
1
6
Неточни удари
2
51
Опасни атаки
33
8
Нарушения
12
3
Корнери
1
1
Засади
2
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Тагове:

футбол англия ливърпул шампионска лига франция псж победа парк де пренс мохамед салах хвича кварацхелия Арне Слот десире дуе

Най - важното

Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)

Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)
В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор

В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор
Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!

Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!
Изведоха от реанимацията на

Изведоха от реанимацията на "Пирогов" 15-годишния борец

Последни новини

Червен картон и магия на Алварес – Атлетико шокира Барселона

Червен картон и магия на Алварес – Атлетико шокира Барселона
Ботев и Локомотив не се победиха в дерби №3 за сезона

Ботев и Локомотив не се победиха в дерби №3 за сезона
Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец

Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец
Д-р Петър Илков за бореца: Ранната оперативна намеса е била ключова (ВИДЕО)

Д-р Петър Илков за бореца: Ранната оперативна намеса е била ключова (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV