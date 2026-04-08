ПСЖ изпрати Ливърпул в нокдаун след първия четвъртфинал

ПСЖ победи Ливърпул с 2:0 и си осигури комфортен аванс преди реванша другата седмица. Десире Дуе и Хвича Кварацхелия отбелязаха двете попадения. А Арне Слот реши да остави Мохамед Салах на резервната скамейка и така и не даде шанс на египтянина да играе в първия четвъртфинал.

Ливърпул в нокдаун

ПСЖ започна силно и заслужено поведе в резултата с 11'. Грешка на Ибрахима Конате, който позволи въпреки физиката си да бъде избутан от Десире Дуе. След това настъпи разбъркване в наказателното поле на Ливърпул и топката попадна обратно в Дуе, който с техничен изстрел от ъгъла на наказателното поле матира Гиорги Мамардашвили.

Снимка: Reuters

През по-голямата част от полувремето играта се развиваше в центъра, като предимството бе за ПСЖ. Отборът на Луис Енрике владееше инициативата и създаваше по-опасните ситуации.

В края на първата част и Ливърпул се активизира, като успя да създаде две интересни ситуации, които за жалост на "червените" фенове не завършиха с гол. В 41' дойде Дуе можеше да удвои резултата, след като бе изведен сам срещу вратаря. Ударът му обаче срещна тялото на Мамардашвили.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна с натиск на Ливърпул, който обаче твърде бързо отмина. В 53' Усман Дембеле имаше шанс да удвои резултата, но ударът му бе разочароващ и мина над вратата, въпреки че беше от близка дистанция.

12 минути по-късно Хвича Кварацхелия показа защо в Наполи му викаха Кварадона. Грузинецът получи фамозно извеждащо подаване от Жоао Невеш, който пусна топката между трима. А след това няма думи, които да опишат дрибъла на Кварацхелия. Сякаш на магия мина между Гревенберх и Мамардашвили и на празна врата елегантно плъзна топката за 2:0.

Снимка: Reuters

Малко по-късно ПСЖ имаше претенцииза дузпа, които първоначално бяха уважени от съдията. Ибрахима Конате повали Заир-Емери в наказателното поле и реферът посочи бялата точка. След намесата на VAR обаче той промени своето решение и отмени дузпата.

Снимка: Reuters

3 минути преди края на редовното време ПСЖ имаше шанс напълно да обезмисли реванша. Първо удар на Усман Дембеле попадна в страничната греда, а минута след това Нуно Мендеш бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да си овладее добре топката и тя бе изчистена от Върджил ван Дайк.

Така на "Парк де пренс" ПСЖ победи с 2:0, а на "Анфийлд" след седмица Ливърпул ще се надява на почти невъзможното.

Снимка: Reuters

