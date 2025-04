Разкриха кой печели Шампионската лига

Със завръщането на Шампионската лига започнаха и новите спекулации кой ще спечели трофея в края на този сезон. Останаха само осем отбора, а финалът в Мюнхен изглежда все по-близо.

А суперкомпютърът на Opta даже избра и победител.

Преди осминафиналите най-голям шанс да триумфира в надпреварата имаше Ливърпул с 23.9%. Тимът на Арне Слот обаче отпадна след дузпи от ПСЖ.

И процентите придобиха друго измерение.

Според изчисленията на суперкомпютъра на Opta, Барселона ще грабне трофея. Шансовете на каталунците са 23.1%. Изчисленията са направените на базата на различни комбинации и включват настоящото представяне на даден отбор, както и историята му в турнира.





