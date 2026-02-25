Реал отново бие, Вини отново дразни (ВИДЕО)

Бенфика помечта, но не успя да отстрани Реал Мадрид. Гостите от Лисабон загубиха с 1:2 и отпаднаха на плейофите. Спортинг Лисабон и Манчестър Сити са евентуалните съперници на "Кралския" клуб на осминафиналите.

Какво се случи?

Бенфика изглеждаше по-ефективният отбор на терена. Лисабонските "орли" поведоха в 14', след груба грешка в защитата на Реал. След центрирана топка успоредно на голлинията Раул Асенсио можеше да си вкара автогол, но само прекрасната намеса на Тибо Куртоа го спаси от това. При добавката обаче с доза късмет Рафа Силва промуши топката покрай Куртоа и изведе отбора си напред.

Снимка: Reuters

Радостта на гостите обаче трая твърде кратко. В 16' Федерико Валверде подаде към границата на наказателното поле, където Орелиен Чуамени бе оставен съвсем сам. Французинът с прецизен удар изравни резултата и отново даде аванс на Реал.

След това "белия балет" пое инициативата в мача и в 33' стигна до второ попадение чрез Арда Гюлер. Топката бе центрирана в наказателното поле, а там настана хаос, в който най-съобразителен бе турският национал, за да изведе своя отбор напред и да направи обрата пълен.

Снимка: Reuters

Секунди по-късно обаче Бенфика можеше да си отдъхне. Голът бе отменен заради засада след намесата на VAR.

В 80' обаче мечтата на "орлите" бе попарена от Винисиус. Бразилецът получи страхотно подаване от Федерико Валверде и сам срещу вратаря плъзна топката покрай плонжа на Анатолий Трубин. След това той побърза отново да отпразнува попадението си по противоречив начин.

Снимка: Reuters

Добавеното време на срещата бе 9 минути заради няколкото спирания на играта и принудителната смяна на Раул Асенсио, който се контузи тежко и трябваше да бъде изнесен на носилка.

Снимка: Reuters