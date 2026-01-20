Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Хубавото на новия формат на Шампионската лига е, че няма да чакаме за мачове на най-високо ниво! Те идват още през януари!

Днес, 20 януари, най-авторитетният футболен турнир се завръща с мачове от седмия кръг на шампионатната фаза! Още нищо не е решено, а елиминациите започват само след два мача!

Припомняме ви в какво състояние оставихме класирането преди коледните празници.

Подреждане

Какво следва?

Първите осем в класирането ще играят директно на осминафиналите.

Тимовете на места от девето до 24-то ще излязат в плейофи, като само победителите ще продължат напред.

Последните два кръга от шампионатната фаза са на 20-21 януари и на 28 януари, когато всички мачове ще се изиграят в един ден и един час.

На 30 януари е жребият за плейофите, които ще се играят на 17-18 и 24-25 февруари.

Снимка: uefa.com

Мачовете

Ето и срещите днес:

17:30 ч.: Кайрат - Брюж

19:45 ч.: Бодьо/Глимпт - Манчестър Сити

22:00 ч.: Виляреал - Аякс

22:00 ч.: Интер - Арсенал

22:00 ч.: Олимпиакос - Байер Леверкузен

22:00 ч.: Реал Мадрид - Монако

22:00 ч.: Спортинг - ПСЖ

22:00 ч.: Тотнъм - Борусия Дортмунд

22:00 ч.: Копенхаген - Наполи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK