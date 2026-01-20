bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Остават два мача преди елиминациите

Lap.bg

Хубавото на новия формат на Шампионската лига е, че няма да чакаме за мачове на най-високо ниво! Те идват още през януари! 

Днес, 20 януари, най-авторитетният футболен турнир се завръща с мачове от седмия кръг на шампионатната фаза! Още нищо не е решено, а елиминациите започват само след два мача! 

Припомняме ви в какво състояние оставихме класирането преди коледните празници. 

Подреждане

Какво следва?

Първите осем в класирането ще играят директно на осминафиналите. 

Тимовете на места от девето до 24-то ще излязат в плейофи, като само победителите ще продължат напред. 

Последните два кръга от шампионатната фаза са на 20-21 януари и на 28 януари, когато всички мачове ще се изиграят в един ден и един час. 

На 30 януари е жребият за плейофите, които ще се играят на 17-18 и 24-25 февруари. 

Снимка: uefa.com

Мачовете

Ето и срещите днес: 

17:30 ч.: Кайрат - Брюж
19:45 ч.: Бодьо/Глимпт - Манчестър Сити
22:00 ч.: Виляреал - Аякс
22:00 ч.: Интер - Арсенал
22:00 ч.: Олимпиакос - Байер Леверкузен
22:00 ч.: Реал Мадрид - Монако
22:00 ч.: Спортинг - ПСЖ
22:00 ч.: Тотнъм - Борусия Дортмунд
22:00 ч.: Копенхаген - Наполи.

