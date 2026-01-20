Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Хубавото на новия формат на Шампионската лига е, че няма да чакаме за мачове на най-високо ниво! Те идват още през януари!
Днес, 20 януари, най-авторитетният футболен турнир се завръща с мачове от седмия кръг на шампионатната фаза! Още нищо не е решено, а елиминациите започват само след два мача!
Припомняме ви в какво състояние оставихме класирането преди коледните празници.
Първите осем в класирането ще играят директно на осминафиналите.
Тимовете на места от девето до 24-то ще излязат в плейофи, като само победителите ще продължат напред.
Последните два кръга от шампионатната фаза са на 20-21 януари и на 28 януари, когато всички мачове ще се изиграят в един ден и един час.
На 30 януари е жребият за плейофите, които ще се играят на 17-18 и 24-25 февруари.
Ето и срещите днес:
17:30 ч.: Кайрат - Брюж
19:45 ч.: Бодьо/Глимпт - Манчестър Сити
22:00 ч.: Виляреал - Аякс
22:00 ч.: Интер - Арсенал
22:00 ч.: Олимпиакос - Байер Леверкузен
22:00 ч.: Реал Мадрид - Монако
22:00 ч.: Спортинг - ПСЖ
22:00 ч.: Тотнъм - Борусия Дортмунд
22:00 ч.: Копенхаген - Наполи.
