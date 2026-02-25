bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След инфарктен мач ПСЖ е на осминафиналите

ПСЖ потрепери срещу Монако, но продължава напред към осминафиналите. Двата отбора не се победиха, но в крайна сметка ликуваха парижани, които триумфираха с общ резултат 5:4.

На осминафиналите ги очаква отборът на Челси или Барселона.

Какво се случи?

Въпреки очакванията ПСЖ да прегази Монако у дома, през първата част нещата изобщо не стояха така. Дали заради липсата на звездата на парижани Усман Дембеле, нищо не разделяше двата отбора през първите 45 минути.

Още повече – първият удар бе на Монако. След като пропусна няколко добри положения и принуди Матвей Сафонов да направи две спасявания, отборът от Княжеството откри резултата с последното докосване за първата част.

Благодарение на Манес Аклиуш Монако се оттегли на почивката с гол аванс.

През втората част ПСЖ натисна газта, а монегаските сами занулиха шансовете си за победа. Само в рамките на осем минути Мамаду Кулибали от Монако получи червен картон, Маркиньос изравни за европейските шампиони, а Хвича Кварацхелия обърна резултата.

Джордан Тезе изравни, но това не беше достатъчно.

Барселона или Челси ще се изправи срещу ПСЖ на осминафиналите в турнира.

25.02.2026 22:00
шампионска лига псж монако плейофи равенство осминафинали

