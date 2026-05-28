Ференц Пушкаш строил стадиона за финала в Шампионската лига

"Пушкаш Арена". На това място в Будапеща историята се пише вече повече от 70 години. В събота (30.05) на този стадион ще се играе финалът на Шампионска лига между Арсенал и ПСЖ.

"Пушкаш Арена" не е просто нов лъскав стадион. Тя е наследник на легенда.

Гледайте финала в събота от 19:00 НА ЖИВО по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Пушкаш носи тухли

Всичко започва след Втората световна война. Népstadion („Стадионът на народа") е завършен през 1953 г. - най-голямата спортна арена в страната по това време. Легендите на унгарския футбол не само играли на него - самият Ференц Пушкаш и съотборниците му да носят тухли на строежа заедно с доброволци от цялата страна. Строили са го буквално с ръцете си.

Снимка: Getty Images

И веднага след като отваря врати, стадионът става свидетел на нещо невероятно. Пред 92 000 зрители на Népstadion Унгария разгромява Англия със 7:1 — и до днес това е най-тежката загуба в историята на английския национален отбор. Страната, измислила футбола, получила урок, какъвто не е забравила и до днес.

Снимка: Getty Images

Новата ера

Десетилетия по-късно стадионът остарял, но духът му бил запазен. Снесен и изграден наново за по-малко от три години, преименуваният "Пушкаш Арена" отвори врати като изцяло ново съоръжение, което пресъздава блясъка на предшественика си по модерен начин. Архитектът съзнателно е копирал характерните колони и фасадата на стария Népstadion - почит към миналото, облечена в бетон и стъкло.

Снимка: Getty Images

Новата арена веднага се доказа на голямата сцена. През септември 2020 г. "Пушкаш Арена" приема Суперкупата на УЕФА между Байерн Мюнхен и Севиля - и то пред публика по време на пандемия, което я прави първият голям европейски мач с публика след локдауна. Байерн печели с 2:1 след продължения.

След това идва Евро 2020. Стадионът приема четири мача от турнира, включително паметното равенство 1:1 между Унгария и световния шампион Франция в група F. Будапеща вилня - унгарците бяха аутсайдери, но не се предадоха пред Мбапе и компания.

Снимка: Getty Images

А през 2023 г. "Пушкаш Арена" вдигна летвата още по-нагоре. Финалът на Лига Европа между Севиля и Рома, който испанците спечелиха на дузпи - рекордна седма титла в турнира. Жозе Моуриньо претърпя първата си загуба в шест европейски финала точно тук, в Будапеща.

Сега идва короната. За първи път в историята Унгария приема финал на Шампионска лига. На 30 май 2026 г. "Пушкаш Арена" е домакин на най-престижния клубен мач в света - на същото място, където някога Пушкаш и съотборниците му разплакаха Англия.

Снимка: Getty Images

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Кристъл Палас и Арсенал