Връщане назад няма: Меси си тръгва от ПСЖ

Пътищата на Лионел Меси и Пари Сен Жермен ще се разделят в близко бъдеше. Аржентинецът ще напусне парижани през лятото, а връщане назад няма, съобщава авторитетният експерт Фабрицио Романо.

Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E