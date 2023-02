Искат "Манчестър Сити" вън от Висшата лига

Тъмните облаци над „Манчестър Сити“ продължават да се сгъстяват. Съперниците на „гражданите“ настояват тимът да бъде изхвърлен от Висшата лига, ако бъде признат за виновен за над 100 нарушения на финансовите правила, твърдят медиите на Острова.

Провиненията са в периода от септември 2009 година до сезон 2017/18, а наказанието може да бъде глоба, отнемане на точки или изхвърляне от елита. Докато в „Сити“ вярват, че могат да бъдат оправдани, конкурентите им настояват за бърза присъда и то още преди края на настоящия сезон. Искането е тимът от Манчестър да напусне Висшата лига.

„Ако тези обвинения бъдат доказани, трябва да има подходящо наказание, а единственото такова е да бъдат изхвърлени от елита. Говорим за десетилетия на предполагаеми злоупотреби и очакваме Висшата лига да постъпи правилно“, коментира един от шефовете на клубовете, цитиран от Sun.

Срещу действащите шампиони на Англия бяха повдигнати 30 обвинения, които включват 115 предполагаеми нарушения. Най-големите обвинения са, че от „Сити“ не са предоставили точна информация за финансовото им състояние в горепосочения период. Твърди се, че „гражданите“ прикриват истинския източник на приходи. Става дума за милиони лири от основния спонсор Abu Dhabi United Group.

