Жозе Моуриньо пак надхитри Антонио Конте

В драматичен сблъсък от шестия кръг на основната фаза в Шампионската лига, Бенфика постигна победа с 2:0 над Наполи на Ещадио да Луж в Лисабон.

Мачът се оказа ключов за домакините, водени от легендарния Жозе Моуриньо, които прекъснаха серията си от неуспехи и се изкачиха само на точка от зоната за плейофите.

Неаполитанците, под ръководството на Антонио Конте, доминираха в притежанието на топката, но не успяха да материализират шансовете си, което ги остави в уязвима позиция за продължаване напред.

Какво се случи?

Бенфика започна мача агресивно и откри резултата още в 20' чрез Ричард Риос, който се възползва от грешка в защитата на гостите и прати топката в мрежата с прецизен удар. Този гол даде импулс на португалците, които контролираха темпото в първото полувреме. Статистиката показва, че домакините имаха 13 опита за гол, от които 5 точни, докато италианците отправиха само 9 удара, 2 от които в очертанията.

Второто полувреме започна с още по-голям натиск от страна на Бенфика. Само 4 минути след подновяването на играта Леандро Барейро удвои преднината на "орлите" с елегантен завършек от близко разстояние, след асистенция от Риос. Този гол срина морала на "партенопеите", които изглеждаха уморени и безидейни. Конте опита тактически промени, но това не донесе резултат.

По този начин Моуриньо отново надхитри Антонио Конте в тяхното вечно треньорско съперничество. След края на мача двамата джентълменски се прегърнаха, показвайки, че са загърбили старата вражда.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Наполи