bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Жозе Моуриньо пак надхитри Антонио Конте

Този път в Шампионската лига

Жозе Моуриньо пак надхитри Антонио Конте
Reuters

В драматичен сблъсък от шестия кръг на основната фаза в Шампионската лига, Бенфика постигна победа с 2:0 над Наполи на Ещадио да Луж в Лисабон.

Мачът се оказа ключов за домакините, водени от легендарния Жозе Моуриньо, които прекъснаха серията си от неуспехи и се изкачиха само на точка от зоната за плейофите.

Неаполитанците, под ръководството на Антонио Конте, доминираха в притежанието на топката, но не успяха да материализират шансовете си, което ги остави в уязвима позиция за продължаване напред.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Бенфика започна мача агресивно и откри резултата още в 20' чрез Ричард Риос, който се възползва от грешка в защитата на гостите и прати топката в мрежата с прецизен удар. Този гол даде импулс на португалците, които контролираха темпото в първото полувреме. Статистиката показва, че домакините имаха 13 опита за гол, от които 5 точни, докато италианците отправиха само 9 удара, 2 от които в очертанията.

Второто полувреме започна с още по-голям натиск от страна на Бенфика. Само 4 минути след подновяването на играта Леандро Барейро удвои преднината на "орлите" с елегантен завършек от близко разстояние, след асистенция от Риос. Този гол срина морала на "партенопеите", които изглеждаха уморени и безидейни. Конте опита тактически промени, но това не донесе резултат.

Снимка: Reuters

По този начин Моуриньо отново надхитри Антонио Конте в тяхното вечно треньорско съперничество. След края на мача двамата джентълменски се прегърнаха, показвайки, че са загърбили старата вражда. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Наполи

Бенфика
Бенфика
2 : 0
Наполи
Наполи
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
8
3
Неточни удари
1
16
Опасни атаки
56
11
Нарушения
21
2
Корнери
6
4
Засади
1
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 44 30 26
20 5
8 18 10
9
19
7 70
22 20 8 17
31 13 4
32
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Франьо Иванович 9 Франьо Иванович
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Амир Рахмани 13 Амир Рахмани
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Елджиф Елмас 20 Елджиф Елмас
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Матиас Оливера 17 Матиас Оливера
Дейвид Нерес 7 Дейвид Нерес
Ноа Ланг 70 Ноа Ланг
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Тагове:

футбол шампионска лига жозе моуриньо наполи бенфика победа антонио конте

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)
Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)

Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)
Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото

Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото
Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Арне Слот постави условие на Мохамед Салах
Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

Последни новини

Сити излъга Реал, Холанд с нов рекорд на "Бернабеу"

Сити излъга Реал, Холанд с нов рекорд на "Бернабеу"

"Сан Мамес" отново укроти ПСЖ
Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс

Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс
live
НА ЖИВО: Реал - Сити и останалите късни мачове в Шампионска лига

НА ЖИВО: Реал - Сити и останалите късни мачове в Шампионска лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV