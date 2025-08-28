АЗ Алкмаар разби илюзиите на Левски

Левски отпадна на крачка от основната фаза на Лига на конференциите. След кошмарно първо полувреме и загуба с 1:4 в Алкмаар, АЗ елиминира „сините“ с 6:1 общ резултат от двата мача.

Пътят на Левски в евротурнирите, подобно на сезон 2023/24, приключва в плейофната фаза на Лига на конференциите.

Първа Част

Левски направи може би най-безличните си 45 минути от началото на сезона – нито следа от идея в атака или стабилност в защита. През първото полувреме футболистите на Хулио Веласкес бяха напълно безпомощни в офанзивен план – столичани успяха да отправят само един удар към вратата на домакините.

Този път АЗ отбеляза първите си две попадения по-бързо, отколкото го направи в първата среща. Само за 3 минути домакините удариха два пъти, чрез Ибрахим Садик и Мекс Мердинк и до шестата минута в Нидерландия общия резултата стана 4:0 за Алкмаар.

Това е най-бързата преднина от 2:0, която АЗ постига в историята си в евротурнирите. А с последната си атака за първите 45', Ибрахим Садик отново се разписа във вратата на Вуцов, увеличавайки актива си срещу Левски в двата мача на 3 гола.

Това е първият път този сезон, в който защитата на столичани допуска повече от два гола във вратата си.

Втора част

След кошмарното първо полувреме, "сините" излязоха с друго лице на терена. Минута след началото на втората част Евертон Бала намали сериозното изоставане на Левски в общия резултат с прекрасен удар от воле след перфектно подаване на Майкон.

След това АЗ Алкмаар отново взе контрол над мача и до края не допусна друго чисто положение пред вратата на Роме Овусу-Одуро.

След 8 мача в евротурнирите този сезон и победи над Сабах, Апоел Беер Шева и достойно представяне срещу Брага, Левски ще трябва да чака до следващия сезон за още екшън в Европа.

