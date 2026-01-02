45-годишната Винъс Уилямс ще играе на Australian Open

45-годишната Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис. Американката получи "уайлд кард" от организаторите на турнира, а това ще е първата й поява в Мелбърн от пет години насам.

Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн през 2021-а, отпадайки във втория кръг от италианката Сара Ерани.

Винъс Уилямс никога не е вдигала трофея на Australian Open. Тя е двукратна финалистка, но и двата пъти губи от сестра си Серина (през 2003 и 2017 година).

Завръщането на Винъс Уилямс

"Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там", каза бившата номер 1.

"Имах толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми", добави тя.

Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

Снимка: gettyimages.com

Тя също така прие "уайлд кард" за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, където ще се присъедини към други шампионки от Големия шлем - Барбора Крейчикова и Ема Радукану.

Сватбата

Наскоро Винъс Уилямс се омъжи за италианския актьор и режисьор Андреа Прети. Двамата с Прети, който е бивш модел, се запознават през 2024 г. по време на седмицата на модата в Милано.

