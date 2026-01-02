bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

45-годишната Винъс Уилямс ще играе на Australian Open

Американката поставя рекорд

45-годишната Винъс Уилямс ще играе на Australian Open
gettyimages.com

45-годишната Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис. Американката получи "уайлд кард" от организаторите на турнира, а това ще е първата й поява в Мелбърн от пет години насам.

Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн през 2021-а, отпадайки във втория кръг от италианката Сара Ерани.

Винъс Уилямс никога не е вдигала трофея на Australian Open. Тя е двукратна финалистка, но и двата пъти губи от сестра си Серина (през 2003 и 2017 година).

Завръщането на Винъс Уилямс

"Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там", каза бившата номер 1.

"Имах толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми", добави тя.

Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

Снимка: gettyimages.com

Тя също така прие "уайлд кард" за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, където ще се присъедини към други шампионки от Големия шлем - Барбора Крейчикова и Ема Радукану.

Сватбата

Наскоро Винъс Уилямс се омъжи за италианския актьор и режисьор Андреа Прети. Двамата с Прети, който е бивш модел, се запознават през 2024 г. по време на седмицата на модата в Милано. 

Всички бяха с булчински рокли на сватбата на Винъс Уилямс (СНИМКИ)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис винъс уилямс серина уилямс уайлд кард australian open

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул (ОБНОВЕНА)

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул (ОБНОВЕНА)
Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга
Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?

Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?

Последни новини

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Епидемия от контузии в Реал Мадрид преди Суперкупата (ВИДЕО)

Епидемия от контузии в Реал Мадрид преди Суперкупата (ВИДЕО)
Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул (ОБНОВЕНА)

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул (ОБНОВЕНА)
Животното, с което тенис звездите мечтаят да се снимат (ВИДЕО)

Животното, с което тенис звездите мечтаят да се снимат (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV