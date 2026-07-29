Лига на Конференциите Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Маринов: Трябваше Шейтанов да влезе, защото е много по-добър дузпаджия (ВИДЕО) Контузия провалила плана за смяна на героя за ЦСКА 1948

Димитър Шейтанов е трябвало да бъде вратарят на ЦСКА 1948 при дузпите срещу Спартак Търнава, но контузията на Диего Медина в продълженията е развалила плана на треньора Александър Александров.

Това разкри героят при успеха с 5:3 - Петър Маринов, който отрази едно от изпълненията на словаците, оказало се достатъчно за място в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Затова съм на вратата, да помагам на отбора. Дузпите са малко късмет, но хванах четирите ъгъла. Важното е, че продължаваме", заяви стражът на ЦСКА 1948.

Не е дузпаджия

"Първото полувреме тази ситуация късно я видях, имаше много хора пред мен, за щастие я спасих. Не направихме добър мач като в Търнава, но продължаваме"

Снимка: Lap.bg

"Нямахме толкова положения, но продължаваме и мислим за следващия кръг и мача с Арда"

"Не съм дузпаджия. Трябваше Шейтанов да влезе, защото е много по-добър дузпаджия от мен, но Медина се контузи и нямахме право на повече смени"

"Панатинайкос е по-добър отбор, победиха първия мач като гост и мисля, че ще играем с тях в следващия кръг. Много стойностен отбор", каза още Маринов.