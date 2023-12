Ужас в Бирмингам: Фенове подпалиха полицай (ВИДЕО)

Полицията в Бирмингам арестува 39 души след сблъсъци с фенове на полския Легия Варшава преди мача с Астън Вила от Лигата на конференциите. Английският тим спечели срещата с 2:1, а на стадион "Вила парк" не бяха допуснати полски фенове.

Привържениците на Легия бяха задържани на паркинг близо до стадиона след спор за броя на билетите между двата клуба. Феновете започнаха да стрелят със сигнални ракети по полицаите, което доведе до сблъсъците. Четирима полицаи са ранени, като единият е в болница.

Sun твърди, че британски полицай е бил подпален в хаоса. Той е в болница с изгаряния, а при безредиците са пострадали още два полицейски коня и две кучета.

Според правилата на УЕФА Астън Вила е трябвало да даде 2100 билета на полските запалянковци, което е 5% от общия капацитет на стадиона. С компромис тази цифра е била намалена до 1700, но Висшата лига се намеси и разреши само 890 билета да стигнат до гостите, което повиши напрежението сред феновете на Легия.

