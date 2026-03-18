50 клуба настояват за смяна на Станка Златева (ВИДЕО)

50 клуба настояват за смяна на Станка Златева като президент на федерацията по борба. Те внесоха подписка с искане за ново изборно събрание.

"Упълномощен съм от 50 редовно регистрирани клуба в БФ Борба да подам искане за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред – промяна в ръководството, избор на нов президент и приемане на нов устав", заяви адв. Станислав Трендафилов.

Той каза още, че документите включват протоколи от всички клубове и са внесени под формата на нотариална покана, за да се гарантира тяхната валидност и проследимост.

"Проблемите в борбата са много и спортът върви назад. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубовете, вместо да носят медали за България. Искаме борбата да се развива, както винаги е било.", добави Трендафилов.

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков.

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева.