50 клуба настояват за смяна на Станка Златева (ВИДЕО)

Внесоха подписка с искане за ново изборно събрание

50 клуба настояват за смяна на Станка Златева като президент на федерацията по борба. Те внесоха подписка с искане за ново изборно събрание.

"Упълномощен съм от 50 редовно регистрирани клуба в БФ Борба да подам искане за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред – промяна в ръководството, избор на нов президент и приемане на нов устав", заяви адв. Станислав Трендафилов.

Той каза още, че документите включват протоколи от всички клубове и са внесени под формата на нотариална покана, за да се гарантира тяхната валидност и проследимост.

"Проблемите в борбата са много и спортът върви назад. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубовете, вместо да носят медали за България. Искаме борбата да се развива, както винаги е било.", добави Трендафилов.

Снимка: Lap.bg

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков. 

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева.

Най - важното

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)
Той е най-известният българин!

Той е най-известният българин!
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Последни новини

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)
Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
ЦСКА - Левски на Светли понеделник

ЦСКА - Левски на Светли понеделник
