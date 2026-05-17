Тотална война на "Анфийлд"

Бъдещето на Арне Слот в Ливърпул изглеждаше сигурно, но лошият край на сезона и критиките от най-голямата звезда на отбора - Мохамед Салах , точно преди напускането му, можеха да усложнят нещата за мениджъра.

След тежката загуба от Астън Вила (2:4), Салах публикува съобщение, в което се оплаква от представянето на отбора и намеква за предишния си период под ръководството на Юрген Клоп.

„Видях как този клуб се превърна от скептици във вярващи и от вярващи - в шампиони. Костваше много упорита работа и винаги правех всичко възможно, за да помогна на клуба да стигне до там. Нищо не ме прави по-горд от това“, започна той.

„Да ни видиш как се сриваме след поредната загуба този сезон беше много болезнено и не е това, което нашите фенове заслужават. Искам да видя Ливърпул отново да бъде мощният атакуващ отбор, от който противниците се страхуват, и отново да се превърне в тим, печелещ трофеи“, заяви той, като имаше ясен намек за мениджъра.

„Това е футболът, който знам как да играя, и това е идентичността, която трябва да бъде възстановена и поддържана завинаги. Тя е неоспорима и всеки, който се присъедини към този клуб, трябва да я прегърне.

Всеки отбор печели мачове. Ливърпул винаги ще бъде клуб, който означава много за мен и моето семейство. Искам да го видя успешен дълго време, след като продължа напред. Както винаги съм казвал, класирането за Шампионската лига следващия сезон е абсолютният минимум и ще направя всичко възможно това да се случи“, заключи той.