Яник Синер и завръщането на италианската корона (ФАКТФАЙЛ)

Най-накрая Яник Синер! 50 години чакане приключиха на „Форо Италико“. Половин век без италианец да вдигне трофея в мъжкия сингъл в Рим.

Половин век надежди, разочарования и легенди, които не успяваха да повторят това, което днес изглежда неизбежно – триумф у дома.

И точно тук, пред публиката, която винаги е носила повече емоция, отколкото търпение, рижавото момче, роден в долината Пустерия пренаписа историята.

Финалът срещу Каспер Рууд завърши 6:4, 6:4. С този успех Синер не просто спечели Рим.

Той затвори един кръг, започнал още с поколенията преди него – с имена като Адриано Паната, последният шампион в Рим.

И ако Паната даде на Италия историческия дубъл Рим–Париж през 1976 г., днес Синер добавя нова глава.

Машината на сезона - Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид, Рим – тур, който изглежда като поход без спирачка.

Паралелите с великите са неизбежни. Само Новак Джокович е успявал да спечели всички Мастърс 1000 титли.

ФАКТФАЙЛ

* Синер стана едва вторият в историята (след Джокович), спечелил всичките девет турнира Мастърс турнира.

* Пътят на Джокович обаче беше много по-дълъг - Новак го направи на 31 години, докато Синер сега е само на 24.

* Освен това, Ноле спечели първия си Мастърс през 2007 г. и завърши всичките девет през 2018 г. Отне му 11 години. Синер спечели първия си Мастърс в края на лятото на 2023 г. – пътят му до Златния Мастърс продължи по-малко от три години.

* Синер стана едва седмият играч, спечелил двуцифрен брой титли от Мастърс, присъединявайки се към Пийт Сампрас (11), Анди Мъри (14), Андре Агаси (17), Роджър Федерер (28), Рафаел Надал (36) и Джокович (40).

* Джокович спечели и 10-ия си Мастърс на 24-годишна възраст.

* Общо само Джокович, Надал, Карлос Алкарас, Гуга Куертен и Марсело Риос са печелили Мастърс турнир на клей освен Яник.

* Италианец спечели и петте турнира от серията Мастърс този сезон – нещо, което никой досега не е постигал.

* Преди Синер, само двама души са печелили пет титли от Мастърс в един сезон: Новак Джокович (пет през 2011 г. и шест през 2015 г.) и Рафаел Надал (2013 г.).



* Яник е в серия от шест поредни Мастърс трофея.

* Синер в момента е в серия от 29 победи. От 1990 г. насам само Рафаел Надал, Томас Мустер, Роджър Федерер и Новак Джокович са имали по-дълги серии в ATP тура.