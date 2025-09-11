500 спортисти със синдром на Даун идват у нас

Близо 500 спортисти ще участват на световното първенство за хора със синдром на Даун в София. Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 г. в пет дисциплини - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Федерация по адаптирана физическа активност даде официално старт на подготовката за надпреварата, която ще се проведе за първи път в Източна Европа.

Официални гости бяха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, президентът на Федерация по адаптирана физическа активност Слав Петков, президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев, президентът на Световната атлетика за синдром на Даун Жозе Перейра, музикалният продуцент Кристиан Талев-Криско и част от състезателите, които в последните няколко години спечелиха редица медали от световни и европейски първенства за спортисти със синдром на Даун.

Прославят България

"Тези младежи са национални състезатели и прославят България по целия свят. Те тренират по два пъти всеки ден от понеделник до събота. Изключително съм горд да обява началото на подготовката за световното първенство. Благодаря на всички, които ни подкрепят", каза Петков.

"Надали преди няколко години някой си е мислил, че това може да се случи в нашата държава. За мен най-добрата грижа за тези деца е тяхната адаптация и това е пътят, който трябва да се следва, защото те са просто различни, но това не значи, че те нямат своите качества. Даже напротив и ние трябва да им подадем ръка и да се отворим към тях, защото те имат специфични грижи. Тези деца трябва да се чувстват част от обществото", заяви Гуцанов.

Посланици на шампионата са най-добрият български тенисист Григор Димитров и олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Основателят на Фондация "Слънчеви деца 2024" Кристиян Толев-Криско заяви, че се надява по време на първенството трибуните да бъдат пълни. Той подготвя химн на шампионата заедно с други български изпълнители.

Първо по рода си

Олимпийският вицешампион на висилка Красимир Дунев, който днес празнува рожден ден, каза: "Нашите състезатели са едни от най-добрите в света и да участват пред родна публика е нещо наистина невероятно".

Световното първенство ще бъде първото събитие от този мащаб, посветено изцяло на спортисти със синдром на Даун, провеждано в България. То се осъществява под егидата на световната организация SUDS, която отговаря за високите спортни постижения на спортистите със синдром на Даун.