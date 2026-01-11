bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Добро представяне в Аделбоден

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона
БГНЕС

Алберт Попов завърши 11-ти в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Аделбоден.

Това бе и второто му най-добро класиране през настоящия сезон, който е подвластен на олимпийските игри в Милано/Кортина, започващи на 6 февруари.

В края на ноември 2025 г. Попов стана девети в Гургл.

Състезанието

На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша

Той даде 12-о време при първото си спускане и 13-о във втория манш.

Така българинът завърши с общо време от 1 минута и 52.41 секунди, което го остави на 1.19 секунди зад победителя Пако Раса от Франция. 

Снимка: gettyimages

Раса, който бе четвърти след първия манш, показа много чисто каране във втория манш, в който зададе стандартите с време от 54.21 секунди. Той финишира с общо време от 1:51.22 минути и изпревари норвежците Атле Лий МакГрат и Хенрик Кристоферсен с 0.18 и 0.20 секунди съответно.

В топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса.

Генерално класиране

В класирането в слалома Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

Снимка: Reuters

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини е на 18 януари във Венген.

