Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа

Изключителен втори манш и скок от 12 позиции класираха Алберт Попов на 9-о място във втората за сезона Световна купа по ски алпийски дисциплини.

Българинът даде 4-ото най-добро време във втория манш на слалома в австрийския зимен център Гургл. В първия той се нареди 21-и.

За седми път в кариерата си Попов влиза в топ 9 на Световната купа. Общо 11 пъти той е попадал сред най-добрите 10.

Слаломът

След първия манш Алберт Попов изоставаше на 1.16 секунди от лидера Атле Лий МакГрат, който постигна най-добро време - 52.12 секунди. Във втория обаче българинът кара страхотно и завърши 9-и след 52.15 секунди и общ резултат от 1:45.43 минути.

Попов остана на 88 стотни от сензационния победител Пако Раса (Франция), който записа 1:44.55 минута. Той беше едва 14-и в първия манш с 52.97 секунди, но направи невероятно каране във втория и беше най-бърз с 51.58. За Раса това е първа победа и изобщо подиум в старт от Световната купа.

Снимка: gettyimages

Втори на 0.07 секунди се нареди Арман Маршан (Белгия), а третата позиция на 0.09 е за лидера от първия манш Атле Лий МакГрат (Норвегия).

В класирането за Световната купа след два старта за сезона Алберт Попов е 23-и с 37 точки, а начело е Пако Раса със 140. В подреждането за малкия кристален глобус в слалома българинът е 17-и със същия актив.

