България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!

Женският национален отбор на България по баскетбол се изправя срещу Украйна в мач от първия етап на квалификациите за европейското първенство.

Срещата е днес (14 март) от 19:00 ч. и може да я гледате пряко в нашата онлайн платформа VOYO.BG.

До края на предварителните квалификации за Евробаскет 2027 при жените остават два мача – българките са домакини на Украйна в събота и гостуват на Черна гора във вторник. За да се класират напред, на „лъвиците“ на Таня Гатева им е нужна само една победа.

Пътят до ЕвроБаскет 2027

В шампионата на Стария континент догодина ще участват 16 отбора. Четири от тях се класират автоматично като домакини на турнира – Белгия, Финландия, Литва и Швеция. Останалите 12 ще преминат през квалификациите.

Снимка: БФБ

„Чувстваме се добре, готови сме и вярваме, че ще победим. Всяка победа е ключова за нас. Гледаме мач за мач и искаме да печелим всеки от тях. Има и повече вълнение – в нова зала сме и ще играем пред наша публика. Надяваме се залата да е пълна“, каза националката Валерия Алексиева пред екипа на bTV в Пловдив.

Тя отправи и покана към феновете:

„Елате! Гледайте ни! Стараем се много и го правим за България. Отдавна сме заедно и знаем, че можем да го постигнем. Просто ни трябва този шести човек на терена.“

На 11 март Алексиева и съотборничките ѝ разгромиха Азербайджан със 120:40 и записаха четвърта поредна победа. С успеха националният ни тим запази перфектния си баланс и е убедителен лидер в група 5.