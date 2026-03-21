Александра Начева с мощна подкрепа за Малена (ВИДЕО)

Часове преди да застане в сектора за троен скок на първото си голямо състезание след зверската фрактура на глезена, Александра Начева отправи емоционално послание към възстановяващата се Малена Замфирова.



Световната шампионка за девойки подкрепи сноубордистката в борбата към пълно възстановяване и завръщане в световния елит.





"Малена, не знам дали ме познаваш. Преди олимпиадата и аз претърпях тежка контузия, но сега съм на световно първенство. Силно вярвам, че ще запазиш духа си и с подкрепата на правилните хора, ще те видим на бялата писта, там където ти е мястото. С теб сме!", каза атлетката, която бе сложила на лицето си характерните чернил ленти на лицето си, с които се състезава Замфирова. Най-добрата ни сноубордистка бе пометена в гръб от мъж в края на пистата в Шпиндлеров Млинв началото на март. По-късно тя бе оперирана, а възстановяването продължава в клиника в Грац.

Начева

24-годишната атлетка не е участвала в голямо състезание при жените от юни 2024 г., когато завърши четвърта на европейското първенство в Рим. След това тя получава травма в глезена, претърпява операция и е принудена да пропусне Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон.

Завръщане

Световната шампионка за девойки от Тампере 2018 се завръща в средата на февруари след близо година и половина отсъствие. Малко след това тя печели и националната титла в зала, с което показва, че има сериозни амбиции за силно представяне. Стартът е след минути в Торун.

