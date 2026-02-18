bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

Волфганг Пихлер се оттегля след бронза на Лора Христова

Бившият треньор на руския национален отбор по биатлон и настоящ консултант на българския представителен тим - Волфганг Пихлер е на мнение, че руски спортисти не е трябвало да участват в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

В интервю той припомни топлите си спомени и приятелства в Русия, но подчерта:

„Беше наистина яко. Обичам Русия. Но не сега. Не и докато се водят боеве.“

Пихлер уточни, че не е русофоб, но в сегашната ситуация участието на руснаци в Олимпиадата е грешка. Той изрази съжаление към спортистите: „Извинете, нищо лично.“

Снимка: Reuters

На Игрите той помогна на българската биатлонистка Лора Христова да спечели бронз, а 2026-а ще бъдат последните му Олимпийски игри като треньор, пише lenta.ru.

Специално за bTV: Лора Христова разкри тайната на стрелбата (ВИДЕО)

Думите му предизвикаха реакции в Русия. Депутатът от Държавната дума Дмитрий Свищев посочи, че е несправедливо спортистите да бъдат смесвани с политиката, въпреки приноса на Пихлер. Волфганг е роден на 23 януари 1955 година в Руполдинг, Германия.

Снимка: Reuters

Друг германски треньор, Маркус Крамер, който води руския отбор по ски бягане до 2022 г., изрази надежда европейците скоро да се състезават с руснаците отново, като добави, че обича руската култура и традиции.

Международният олимпийски комитет подкрепя участието на руски спортисти без флаг и химн, а генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за „бойни действия на спортните терени, вместо на бойното поле“ и за спазване на Олимпийското примирие.

