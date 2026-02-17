bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Специално за bTV: Лора Христова разкри тайната на стрелбата (ВИДЕО)

Биатлонистката е №1 на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Специално за bTV - бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри - Лора Христова, разкри тайната на блестящата си стрелба в Милано/Кортина. Биатлонистката прави допълнително вдишване, преди да свали поредната мишена.

49 от 50 успешно повалени. Това са показателите на Христова на настоящите олимпийски игри.

"За мен е много важна менталната част на самото състезание. Не мисля за това какъв ще бъде резултатът, а за правилната работа", започна националката пред bTV.

Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

"Знаех, че ако стрелям без грешка, имам шансове. Преди самата стрелба, по време на обиколката, се бях настроила така, че изобщо да не мисля за резултат по време на стрелбата. Забавих го, защото самия ми ритъм на дишане малко го развалих. И за да не рискувам да стрелям просто така, дишах още един път, за да съм сигурна още веднъж, че изстрелът ще е точен"

Снимка: Reuters

След историческия медал

"В лагерна обстановка стреляме почти всеки ден. Tренираме 6 дни стрелба, правим и сухи тренировки извън стрелбището, на хартиени мишени. Правим и удържане да стоим срещу мишената. Изисква доста концентрация. Преди стартовете намаляваме обема на тренировките, за да сме отпочинали"

"Изпитах удовлетворение, но не мисля, че имах време да осъзная какво се случи. Това ми беше и първият подиум. Бях притеснена, не знаех точно какво се случва. Определено, качвайки се на стълбичката и виждайки отбора срещу мен със сълзи на очи – това изключително ме разтресе, в хубавия смисъл на думата"

"Много се зарадвах, че стартовият ми номер (23) е точно рождената ми дата.", коментира още Христова.

Снимка: Reuters

Тагове:

тайната Италия btv биатлон стрелба отличие медал специално разкри бронз Зимни олимпийски игри лора христова

