Четири поста, един флаг!

Седем български състезатели ще представят страната ни в три различни спорта в днешния ден от програмата на Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Ски алпийски дисциплини

Анина Цурбриген ще стартира в слалома при жените. Първият манш започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо, а вторият манш е насрочен за 14:30 ч.

Ски бягане

В отборния спринт в свободния стил при мъжете България ще бъде представена от Марио Матиканов и Даниел Пешков. Квалификациите започват след 11:15 часа в Тезеро, а финалите са предвидени за след 13:15 ч.

Биатлон

Снимка: ММС

С най-голямо нетърпение очакваме женската ни щафета на 4х6 километра е с №15. В състава са нашите лъвици - Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. Стартът е в 15:45 часа в Антхолц-Антерселва.