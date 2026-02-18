bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Четири поста, един флаг!

Седем българи в три спорта на олимпийската сцена днес

Седем български състезатели ще представят страната ни в три различни спорта в днешния ден от програмата на Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Ски алпийски дисциплини

Анина Цурбриген ще стартира в слалома при жените. Първият манш започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо, а вторият манш е насрочен за 14:30 ч.

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Ски бягане

В отборния спринт в свободния стил при мъжете България ще бъде представена от Марио Матиканов и Даниел Пешков. Квалификациите започват след 11:15 часа в Тезеро, а финалите са предвидени за след 13:15 ч.

Биатлон

Снимка: ММС

С най-голямо нетърпение очакваме женската ни щафета на 4х6 километра е с №15. В състава са нашите лъвици - Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. Стартът е в 15:45 часа в Антхолц-Антерселва.

Специално за bTV: Лора Христова разкри тайната на стрелбата (ВИДЕО)
Тагове:

жени биатлон програма ски-бягане слалом щафета валентина димитрова Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова Мария Здравкова миланокортина 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков и Олимпиакос без милост

Везенков и Олимпиакос без милост
ПСЖ постигна знаменит обрат срещу местния враг (ВИДЕО)

ПСЖ постигна знаменит обрат срещу местния враг (ВИДЕО)
Дортмунд излъга Аталанта и гледа към осминафиналите (ВИДЕО)

Дортмунд излъга Аталанта и гледа към осминафиналите (ВИДЕО)
Джони Велинов се бори за живота си, ЦСКА със силни думи

Джони Велинов се бори за живота си, ЦСКА със силни думи
Специално за bTV: Лора Христова разкри тайната на стрелбата (ВИДЕО)

Специално за bTV: Лора Христова разкри тайната на стрелбата (ВИДЕО)

Последни новини

Везенков и Олимпиакос без милост

Везенков и Олимпиакос без милост
Дортмунд излъга Аталанта и гледа към осминафиналите (ВИДЕО)

Дортмунд излъга Аталанта и гледа към осминафиналите (ВИДЕО)
ПСЖ постигна знаменит обрат срещу местния враг (ВИДЕО)

ПСЖ постигна знаменит обрат срещу местния враг (ВИДЕО)
След расистки скандал: Реал си отмъсти на Бенфика (ВИДЕО)

След расистки скандал: Реал си отмъсти на Бенфика (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV